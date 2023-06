"Bisogno va evolucionando muy bien"

Los compañeros de teatro de Daniel Bisogno en la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’, reprobaron la desinformación que circuló en redes sociales en torno al estado de salud del conductor.

Freddy Ortega, comentó que él personalmente ha estado en comunicación con la familia del también comediante para mantenerse al día sobre la evolución de Bisogno, luego de haber sido internado de emergencia en días pasados por malestar en el esófago.

“Yo he estado en comunicación con ellos, va muy bien, sacaron lamentablemente gente que no tiene nada que hacer, dijeron por ahí algo muy lamentable pero se los puedo decir de primera mano, yo que he estado en comunicación con su familia.

“Está muy bien, va evolucionando muy bien”, comentó uno de los mascabrothers, en rueda de prensa junto a Violeta Isfel y Lisardo Guarinos, llevada a cabo este miércoles en Mexicali, previa a sus funciones en esta ciudad.

Critican el mal uso de las redes sociales “Bisogno está bien”, añadió Freddy al cuestionarlo sobre el uso malintencionado de la información sobre el conductor en las redes sociales.

“Al final del camino las redes juegan un papel muy importante y hay que tratarlas con cuidado porque hay muchísima desinformación”, compartió.

Entran al quite Como elenco han tenido que adaptarse a las circunstancias lamentables que les ha afectado, como el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, y ahora la ausencia de Bisogno, por lo que han tenido que entrarle ‘al quite’.

“Antes que ser ‘Lagunilla’ me atrevo a decir que somos una familia teatral de muchos años, si bien cada uno en su trinchera si quieres, pero ahora nos tocó la bendición de todos, con todo este cúmulo de experiencia que manejamos, trabajar todos juntos.

“Cualquiera trae un colmillo enorme que le arrastra de muchísima experiencia y en cada adversidad que se nos ha presentado, hemos tenido la capacidad y el gusto de apoyar a quien lo necesite y sacar adelante el proyecto.

“Y que el público lo siga disfrutando a pesar de que falte alguien y a pesar de tener que se tengan que mover piezas”, señaló Violeta Isfel.

En este caso, será el actor Pepe Magaña quien estará supliendo a Daniel Bisogno en el escenario, en las siguientes funciones.