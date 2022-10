Beltrán debutó con triunfo su carrera en EU

MEXICALI, Baja California. Ángel Beltrán (14-1, 9KO`s) comenzó con el pie derecho su carrera boxística por Estados Unidos, luego de vencer por la vía de la decisión unánime al norteamericano Rance Ward (7-4, 2KO`s), recibió números de 60-54, 60-54 y 59-55.

Dicho combate fue en la división de los pesos welter, pactado a seis asaltos y se celebró en el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Luego de este debut con triunfo, el pugilista de 26 años destacó que fue una pelea muy complicada.



Fue una pelea complicada por el estilo del rival, pero a poco fuimos conectando los mejores golpes, la estrategia que tuve en mi esquina con mis entrenadores fue siempre atacarlos, salir hacia adelante y presionarlos round tras rounds”, aportó.

Ahora, el pugilista del 686 Gym Boxing, buscará continuar brillando en Estados Unidos y para ello tratará de ir paso a paso dentro de su carrera boxística.



“Si, el objetivo era comenzar con victoria más que nada, siento que el rival no nos permitió lucir tanto como yo quería, pero me servirá de mucha experiencia para más adelante, seguiremos entrenando fuerte para mejores rivales y oportunidades acá en Estados Unidos”, comentó.



Finalmente, Beltrán agregó un mensaje para toda la gente que lo ha apoyado durante su carrera boxística.



“Quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de mi crecimiento dentro del boxeo, Shito García, Jay Najar, Caleb Beltrán, Checo Vázquez, Carlos Duarte, Erik Mercado, todos ellos sin duda alguna me han apoyado en este camino que ha sido muy complicado”, concluyó.