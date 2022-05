Baja Nacionalista derrota 3-2 a Pro Hogar en la Liga Urbana de los 30`s

MEXICALI, Baja California. La Baja Nacionalista vino de atrás y derrotó 3-2 a la Pro Hogar, en acciones de la Jornada 28 de la Liga Urbana de los 30`s que se disputó en el Campo de la Unidad Deportiva de la Baja California.



En los primeros minutos de acción los pupilos de Esaú Villaseñor se fueron adelante en el marcador con un buen tanto de Juan Carlos Esperanza quien adelantó a los visitantes al minuto 10, para que pocos minutos después apareciera Oscar Carmona quien aumentó la diferencia 18`, para dejar el 2-0.



La reacción de la “Baja” llegó en los minutos finales del primer tiempo, donde Luis González rompió el cero para acercarse en el juego 2-1 al 42`, para el segundo tiempo, Miguel Herrera apareció en el momento oportuno para empujar el balón y empatar el partido 2-2 al 75`y finalmente Mario Quevedo se vistió de héroe al poner el gol del triunfo al 80`.



JORNADA 29

Guadalajara vs Pueblo Nuevo

Lucerna vs Tigres Porvenir

Bachilleres vs División del Norte

Pro Hogar vs Hidalgo

Alamitos Lirios vs Miraflores

Manchester Vera vs Ferrocarril

Virreyes vs Baja Nacionalista

Islas Agrarias vs Abogados

Zacatecas vs Villa Colonial