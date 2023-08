BC destacó en Campeonato Nacional U8, U10, U12 y U14

MEXICALI, Baja California.- Mexicali representó y destacó de gran manera en el Campeonato Nacional Femenil de Softbol Infantil y Juvenil que se desarrolló en Saltillo, Coahuila.

La capital bajacaliforniana se quedó con los campeonatos en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 14 y finalizó en quinto lugar con la selección Sub 12, en una competencia que reunió a equipos provenientes de toda la república mexicana.

Valentín Villa, estratega de la Sub 10, destacó la gran labor de todas las selecciones del Estado que brillaron dentro del diamante en esta competencia.

“Logramos participar en cuatro categorías, donde destacamos en todas, para mí la clave de este proceso es que nuestros equipos dan pelea a todos los rivales, las muchachas en todas las generaciones están haciendo muy bien las cosas”, explicó Villa.

De igual manera, el manager que debutó como entrenador de “Baja” en esta competencia, dejó en claro que el nivel que existe actualmente en el país es muy alto.

Fue un nivel muy bueno y competitivo, desde los primeros cuatro juegos de la primera ronda hasta las instancias finales de semifinales y final, en todas las categorías estoy seguro de que se sacó lo máximo de cada niña”, indicó.

Por otro lado, Valentín adelantó que concluyó la temporada para estos equipos femeniles de Softbol.

“Ya terminamos este proceso, ahora queda trabajar para los proyectos del próximo año, ya que comenzamos con competencia en diferentes torneos y sobre todo buscar de nuevo un equipo fuerte que nos vuelva a dar el campeonato nacional”, concluyó.

Baja California finalizó en el primer lugar del medallero con tres preseas de oro, posteriormente fue Chihuahua con un oro, una plata y un bronce y por último cerró Sonora con una plata y un bronce.