BC destaca en Grand Prix de Luchas

Mexicali, B.C.- Con un total de diez preseas, Baja California culminó su participación en el primer selectivo Grand Prix de Luchas Asociadas que se realizó del 30 de noviembre al 4 de diciembre en la Ciudad de México.

Cinco preseas de oro, tres de plata y dos bronces fue lo que sumó la delegación del Estado 29 en cinco días de actividad bajo las órdenes de la entrenadora Cecilia Aguirre.

En los varones destacaron Jorge Gómez en 72 kilogramos escolar modalidad grecorromana, Diego Peraza en 65 estilo libre, David Martínez en 60 quienes lograron oro, Ángel “Gallito” Segura fue plata

en 60 senior greco. También William García se llevó el tercer lugar en 52 kilos.

“Una competencia llena de aprendizaje y muy necesaria para hacer los ajustes que me faltan, no hay excusas ni quejas, solo hay que trabajar más duro y volver más fuerte para las siguientes competencias”, señaló Segura.

En las damas, Naomi Castro en 49 Sub 13, Azumi Arenas en 50 Sub 15 se llevaron oro, las platas se repartieron con Luisa Pereyra en la categoría Sub 20 de 62 kilogramos y Evelyn Orta en 68. Finalmente, el bronce fue para Romina Espinoza en Sub 17 de 65 kilos.

En otros resultados de los luchadores bajacalifornianos, Yaraa Jiménez logró un cuarto lugar, Ivana Chavarín fue sexto, Keila Hernández también se fue con el cuarto puesto, Paola Velázquez reclamó la posición seis y Renata Villa culminó con un quinto lugar.