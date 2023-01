"Azulito" regresa a los cuadriláteros para enfrentarse a Víctor Albino

El pugilista cachanilla Israel “Azulito” Ramírez (17-1, 9KO´s) arrancará el año con un combate ante Víctor Albino (14-2, 5KO´s) pactado a ocho asaltos en la división de los súper gallos.



Dicho combate se estará celebrando este 21 de enero, a partir de las 18:00 horas en las instalaciones de Box Azteca en la Ciudad de México.



Para este compromiso, el peleador de 23 años resaltó que se realizó una gran preparación para comenzar el año con victoria.



“La verdad me siento muy bien, siempre estoy metido en el gimnasio y esta vez no es una excepción, pero me siento más motivado, ya que tengo rato que no peleo por una lesión, pero vengo de vuelta con muchas ganas y presentarme en el centro del país con victoria”, comentó el “Azulito”.