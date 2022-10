Avanza en Congreso local permanencia de GN hasta 2028.

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado aprobó el proyecto que busca la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

El dictamen se aprobó con siete votos a favor por parte de la bancada de Morena y uno en contra por la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García.

Se solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se agregue el dictamen a la siguiente sesión ordinaria del congreso del próximo jueves 20 de octubre para que pueda ser votada por el pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado Juan Manuel Molina argumentó que sí es un tema urgente a tratar el que se definan las actividades de la Guardia Nacional en los próximos años.

La ciudadanía sí se siente segura en las calles cuando ve la presencia del ejército, no es cierto que no quieren al ejército en las calles, no es cierto que se están desplazando a los policías” comentó el diputado.