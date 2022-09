Avanza diálogo para creación Registro Estatal de Deudores Alimentarios

Continúa el diálogo para la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, para lograr que los padres o madres ausentes cumplan con la prioridad de sus obligaciones.

La tarde del martes 20 de septiembre se realizó el foro “Inasistencia alimentaría en el contexto binacional de Baja California”, en el cual se estableció un conversatorio sobre los deudores alimentarios.

La diputada Michel Sánchez dio a conocer que el 33% de los hogares en Baja California están liderados por una madre de familia según el INEGI, es decir, que existe un padre ausente.

La intención es garantizar por la vía civil que se realice el pago de las pensiones alimenticias, así como también se realice una sanción de manera penal buscando crear un delito para quienes hacen caso omiso a sus obligaciones como padres.

Buscan que quienes acumulen por lo menos 30 días sin pagar la pensión sean publicados en el registro de deudores, además de que aparezcan en el buró de crédito y en instituciones financieras.

“Nosotros lo que estamos promoviendo no es la desintegración de las familias, no es una ideología, es al contrario, crear padres y madres responsables con sus hijos”, comentó la diputada.

La intención es que en todo el país exista el registro, por lo que los congresos de cada entidad deberán estarlo sometiendo a votación en un futuro.

También se busca notificar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos debido a que muchos padres deudores alimentarios emigran al vecino país desatendiendo a sus hijos.

“Este tipo de personas tienen prácticas de omisión, evadir, de no estar en trabajos formales, no contar con un patrimonio o de estarse escondiendo para no realizar los pagos que le corresponden”, expresó Sánchez Allende.

Hasta el momento no hay fecha para que se someta a votación del Congreso la iniciativa, por lo que la realización de los foros ayuda a que se dialogue más el tema.