Aumentan los espacios en el albergue peregrino

MEXICALI, Baja California.- Debido a los días con intenso calor presentado en la ciudad, el albergue peregrino aumentó los espacios (catres) en el lugar, haciendo que la suma llegue a más de 19 mil 385 atenciones, informó la Dirección Municipal del DIF.

Expresaron que durante estos días han tenido llegadas de entre 99 a 115 visitas diarias, dando como resultado que existan esas casi 15 mil atenciones.

El DIF municipal indicó que para quienes desconozcan sus funciones hasta el momento, en dicho albergue se les dan servicios de regadera, baño, lavandería, comida y un lugar donde puedan dormir.

BUEN SERVICIO

Alberto Romero Manríquez de 48 años de edad, por ejemplo, y mientras acomodaba sus pertenencias dentro del albergue, expresó que el se siente cómodo, pues estar ahí le proporciona seguridad.

“Aquí la verdad, nos tratan bien, tenemos donde bañarnos, donde lavar nuestra ropa, donde dormir y pues uno convive aquí con todos sin molestar a nadie y eso está muy bien”. “La verdad que es todo un privilegio es estar y pues me siento agradecido de que existan estos lugares y más con el calor que está haciendo en la ciudad”, expresó.

TRABAJANDO

El señor Romero, indicó que durante su vida en Mexicali, ha tenido ciertos percances y adicciones que lo han hecho pasar condición de calle, pero que al estar trabajando y enfocando su tiempo en hacer cosas de provecho, se ha alejado de los malos vicios.

“La mayoría de los que estamos aquí, hay que aceptarlo, hemos atravesado por momentos difíciles, todos tenemos un pasado que por al menos yo quiero remediar, y pues me da gusto cuando veo que mis compañeros también están trabajando”.

“Yo sé que a esta edad ya tendría que tener mi casa aunque sea del Infonavit, una estabilidad, un matrimonio pero yo se que soy vagabundo, que no dura mucho estando con familiares, pero volver a empezar no me asusta, y eso es lo que estoy haciendo”, expresó.

BUSCANDO DONDE VIVIR

Alberto indicó, que actualmente junto con su pareja quien le ha ayudado a sentir mayor seguridad en su persona, está buscando donde vivir, pues aunque su sueldo no le permite la renta de una casa como tal, si está pensando en estar dentro de un departamento.

“Gracias al apoyo de mi novia, siento que cada día estoy mejor y que solo es cuestión de que pase esta temporada de calor para buscar un lugar donde poder estar los dos y apoyarnos para crecer”, comentó.