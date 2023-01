Aumentan 10 millones de presupuesto para la Policía Municipal de Mexicali

Serán alrededor de 10 millones adicionales en comparación con el presupuesto del año pasado, es lo que recibirá la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali para este 2023.

El titular de la DSPM, Pedro Ariel Mendivil señalo que el organismo de seguridad municipal tiene necesidades más importantes que las de colocar las 200 cámaras que solicito el síndico municipal para vigilar al personal de la policía.

Yo creo que más allá de tratar de establecer un plan piloto de querer implantar 200 cámaras para los agentes de tránsito con un valor en mercado que fluctúa entre los 5 y 8 millones de pesos, no es en este momento la prioridad para la Dirección de Seguridad Pública Municipal”

El Director de la Policía Municipal dijo que el 2022 no fue un mal año para la dependencia, en tanto que para este 2023 se espera que les vaya mejor.

Subrayo que como dependencia se pusieron sobre la mesa los proyectos prioritarios ante el tesorero municipal cuando se elaboró el presupuesto de este año, pero no todos fueron autorizados.

Mendivil informó que del presupuesto del año pasado, fue de 170 millones de pesos y fueron destinados para la renta de patrullas y gasolina.

Sin embargo, ahora son otras las prioridades de la Policía Municipal, pues aún hacen falta uniformes, armamento, capacidad tecnológica para poder monitorear las 1500 cámaras de seguridad que instalara el gobierno estatal.

Por otro lado, expreso no estar en contra de la transparencia y pidió no olvidar que todas las patrullas traen tres cámaras instaladas por petición del propio síndico municipal, a pesar de que estas no son obligatorias ni forman parte del manual obligatorio del protocolo nacional de equipamiento de policías.

Finalmente, el funcionario aseguro que la Policía Municipal de Mexicali es la más confiable de todo el Estado, no obstante siempre hay señalamientos para la Policía Municipal, siendo una de las profesiones más complejas.