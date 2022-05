Atrae sobreoferta de empleo en BC llegada de personas al estado

Una sobreoferta de empleo en Baja California generará la mayor llegada de personas en busca de trabajo al estado, así como la necesidad de que empresas aumenten salarios y prestaciones a sus trabajadores, afirmó el presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval López.

El empresario reconoció que este fenómeno ya se vive en el estado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, en donde las empresas no son capaces de cubrir sus vacantes pendientes, debido a la sobreoferta de trabajo en el estado.

Según afirmó el entrevistado, esta situación ha derivado en un incremento de en promedio un 40% durante los últimos dos años en los salarios en el estado, impulsado además por el alza de los salarios mínimos a nivel federal.

Asimismo, Sandoval López aseguró que la oferta de empleos vuelve atractiva a la zona de Baja California, lo que ocasiona que personas de otros estados del país comiencen a llegar en búsqueda de mejores oportunidades.

“En forma natural va a venir gente a Baja California” admitió “nosotros requerimos empleos de todos los niveles, no nada más mano de obra, ocupamos ingenieros, contadores, gente de procesos, no hay, porque el estado no produce la suficiente cantidad de especialistas o técnicos que la industria demanda”

Sandoval López reconoció que las empresas actualmente se ven en la necesidad de atraer trabajadores de otros lugares para cubrir sus necesidades, y no descartó que en próximos meses se vea un nuevo aumento de salarios ante la demanda de trabajadores que hay en el estado.