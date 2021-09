Asesinato de agente: “Se nos va un oficial entregado a los mexicalenses”

La caravana fúnebre con los restos del oficial Luis Alberto Quintero Machado, con 17 años de servicio y asesinado el pasado viernes, llegó a la comandancia de la corporación municipal, donde el cuadro de mando y otros agentes le dieron la despedida.

El rostro del oficial estaba plasmado en las camisetas que su familia vestía durante el cortejo fúnebre y quienes entre llanto escucharon el último pase de lista del oficial, cuando todos los agentes gritaron “presente” en su nombre.

La ceremonia luctuosa de despedida se llevó a cabo en el patio frontal de la comandancia policial de bulevar Anáhuac y calzada Héctor Terán, donde fue bajado el féretro para las guardias de honor respectivas,

Foto: Saúl Martínez

Alejandro Lora Torres, director de la Policía Municipal, le reiteró a la familia del oficial Quintero su apoyo para cualquiera de los trámites pendientes luego de lo ocurrido, al igual que para cualquier problema que enfrenten por ello.

“Gracias por prestarnos a este gran oficial, a este gran ser humano, por prestarlo a Mexicali, a los mexicalenses, hoy se nos va un agente que fue entregado a los mexicalenses”, expresó el director. “Es un merecido homenaje a un oficial muy profesional”.

El breve evento, bajo los rayos del sol y con temperaturas de hasta 42 grados centígrados, se llevó a cabo sin la presencia de la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñonez, y con la presencia de agentes municipales jubilados.

Fallas

Aunque el tiempo de respuesta para el incidente fue de un minuto, el director confirmó la falla en la sirena de la patrulla que arribó al sitio y traslado al agente Quintero Machado al Hospital General.

Sobre la frecuencia señaló que, aunque no fue determinante en el caso, no justifica la falla en la señal, que entorpeció la solicitud de apoyo de otras unidades o el aviso al hospital sobre el traslado.

“No estoy justificando, el tema es urgente, la municipal atiende mil incidentes diarios del 911, más mil 500 fuera del 911, en cualquiera se puede dar situación de riesgo, es un tema urgente en el que estamos trabajando con responsabilidad y somos los primeros en esperar que se resuelva pronto” comentó.

Foto: Saúl Martínez

Por su parte, Alejandro Monreal Noriega, ex director y presidente de la Confederación de Asociaciones Policiales de Baja California, manifestó su indignación sobre lo ocurrido. “No se ha quitado el moño de luto de las comandancias en lo que va de la administración”, dijo.

En lo que va de la gestión actual han muerto 13 agentes por Coronavirus, otro más en un accidente provocado por un automovilista ebrio y recientemente el del agente Quintero, asesinado en su casa.

“Vemos las declaraciones que hace el delegado federal Alejandro Ruiz Uribe, quien dice que el presupuesto federal no va a venir a las policías municipales porque no tienen confianza en ellas”, dijo. “Es triste ver una declaración de ese nivel de un funcionario federal, no nos pueden medir con la misma vara (…) necesitamos herramienta para trabajar, es lo único que pedimos, equipamiento para cuidar la ciudad a la que nos debemos”.

Móvil

Aunque no precisó ni abundó en detalles, Alejandro Lora Torres comentó que el móvil detrás de la agresión estaría relacionado con el trabajo del agente.

Foto: Saúl Martínez

“Hay información importante, hay información que se está trabajando con Fiscalía y tenemos la confianza que se resuelva pronto”, expresó el director de la Policía Municipal.

El agente fue condecorado en un evento el pasado 1 de septiembre en un evento protocolario, por actos heroicos y detenciones de alto impacto.

“Eso nos deja patente y nos da la razón que era un compañero entregado con vocación, los vamos a extrañar mucho”, expresó Lora Torres.