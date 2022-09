Arrasa agua varios tramos carreteros

La red carretera en la entidad resultó dañada en varios tramos a causa de la tormenta tropical “Kay” en su paso por Baja California.

Una de las vialidades afectadas es la autopista Mexicali-La Rumorosa, en la que se registraron derrumbes que bloquearon la vialidad durante casi todo el día. La circulación fue abierta en el tramo ascendente alrededor de las 19:00 horas.

El Fideicomiso Administrativo de la Rumorosa (Fiarum) informó anoche que seguían las labores para remover toneladas de piedra y lodo en el cuerpo descendente en dirección a Mexicali.

A las 20:15 horas abrieron un carril para el descenso de vehículos a baja velocidad. Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se atendieron diversos incidentes en la red federal de carreteras libres de Baja California.

Te puede interesar: Rebasa Huracán Kay a Mexicali

Los daños fueron ocasionados por las intensas lluvias ocurridas desde el jueves y viernes, indicó la dependencia. Hasta ayer al mediodía los puntos donde se presentaron afectaciones fueron atendidos, por lo que se realizaron trabajos de desazolve, remoción de rocas y reparaciones para restablecer la circulación en algunos tramos carreteros.

Los tramos más afectados son Punta Prieta-Bahía de los Ángeles, del kilómetro 40 al 65, así como Punta Prieta-Paralelo 28, en el kilómetro 95. En ese sitio se restringió el paso de manera parcial, por los daños. También el tramo carretero Mexicali- San Felipe, a la altura del kilómetro 100, donde la corriente de agua causó daños a la carpeta asfáltica. A los conductores les pidieron extremar precauciones.

HABILITAN ALBERGUES

Los Albergues Peregrino y Bellavista operaron para resguardar a personas por las lluvias y desde las 15:00 horas la Casa de la Alegría abrió sus puertas.

En ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro 43) fue habilitado el Centro de Desarrollo Humano Integral como albergue y acudieron brigadas del DIF para equiparlos con camas.

A la ciudadanía le pidieron que en caso de requerir acercarse a los albergues para resguardo de las lluvias y de los fuertes vientos.

Las lluvias trastornaron la actividad de los cachanillas, sobre todo durante los momentos más intensos. Foto: Javier Gallegos

POSIBLES LLUVIAS

De acuerdo a los pronósticos de Protección Civil, las lluvias para hoy bajarán su nivel de intensidad, pero permanecerán, por lo que el titular emitió algunas recomendaciones a la población.

Se pidió no circular por tramos identificados con inundaciones si no es necesario y se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al circular con lluvia. Recomendaron revisar su vehículo, no transitar en los vehículos si no funciona alguna luz, respetar los señalamientos e indicaciones de la autoridad así como no ponerse bajo árboles, postes de luz y cableado.

DATOS

La Comisión Federal de Electricidad reportó anoche: