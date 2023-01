Antonio lleva 65 años fumando a pesar de saber los riesgos

El señor Antonio García, de 81 años de edad, lleva más de 65 fumando, a pesar de haber sufrido daños en su salud y de conocer los riesgos, a diario consume siete cigarros.

En los últimos años le tuvieron que amputar dedos de un pie y otro de una mano debido a problemas de la circulación por el exceso de fumar, incluso en varias ocasiones se ha caído por la desconcentración que le ha causado el cigarro.

“No sé como se pusieron color negro los dedos y me los cortaron, me dijeron que ya no siguiera fumando, también me he caído cuatro veces y me dicen que es por eso ”, expresó.

Foto: Daniel Reséndiz

En muchas ocasiones ha intentado dejar de fumar, pero solo ha logrado estar libre de tabaco tres meses como máximo, argumentando que vuelve a hacerlo porque siente una necesidad.

Lo hago por nerviosismo, preocupaciones, problemas, además de que me ayuda a relajarme y distraerme un poco”, comentó.

Tan solo tenía 16 años cuando probó por primera vez un cigarro, desde ese momento sintió una sensación agradable que le causó querer hacerlo constantemente, aunque en aquel momento desconocía los riesgos.

“Mi papá tenía una tienda, le agarré una caja de cigarros y nos íbamos a las afueras a un canal para fumarlos, en ese entonces eran poquitos”, enfatizó.

A pesar de que sus familiares constantemente le dicen que deje de fumar para que no siga perjudicando su salud, él lo sigue haciendo y considera que no habrá ya poder humano para que lo deje.

“Hicimos una apuesta mi hijo y yo, él dejaría de tomar y yo de fumar, según él no ha tomado, pero yo ya me fumé mis cigarros, dure como tres meses hasta que de repente me atacaron y fui a comprarlos”, expresó.

Al señor Antonio le sorprende que ninguno de sus hijos y nietos fumen, a pesar de que lo vieron a él hacerlo toda su vida, pero le da mucho gusto que no les interesó probar el tabaco.

“Milagro que no lo agarraron porque desde muy niños me veían, a lo mejor por eso mismo no les interesó y porque saben que es malo, en mi caso mis padres eran fumadores”, expresó.

A pesar de que el cigarro se volvió parte de su día a día, considera que los jóvenes no deberían de probar el tabaco debido a que genera dependencia, además de que les puede causar daños en la salud.

“No deberían fumar, sabemos que es dañino, yo he tenido varios problemas a causa del cigarro, pero en el tiempo de uno no había en qué distraerse y ahora sí”, finalizó.