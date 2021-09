‘Ángelita’ y Arleth, víctimas de la barbarie

(Segunda de cuatro partes)

MEXICALI.- Los últimos meses de la corta vida de Blanca Guadalupe Miranda Arias, conocida en Mexicali como Angelita de Dios, y de su hermanita Arleth Judith fueron infernales.

Los gritos, golpes, insultos y mala atención era pan de cada día para ambas pequeñas.

Todo la terrible realidad que vivían las nenas quedó plasmada en las declaraciones vertidas por Noé Abraham ante el Ministerio Público, en presencia de la defensora de oficio Graciela Pérez Gutiérrez, el 26 de diciembre de 2005.

En sus declaraciones, el indiciado dijo que sus amigos lo conocían con el apodo de “El Talibán”. Al momento de la declaración tenía 25 años de edad y su domicilio estaba en avenida La Joya 2619. Aseguró que no tomaba bebidas embriagantes ni drogas.

Noé no miraba bien a las niñas

Noé Abraham dijo que tenía seis años viviendo en unión libre con Blanca Esthela y los tres hijos de ella: Víctor, Arleth Judith y Blanca Guadalupe.

“Por un tiempo aproximado de dos o tres meses convivimos perfectamente como una familia, pero después de este tiempo no miraba bien a los hijos de mi concubina”, señaló Noé Abraham.

Blanca Esthela decidió mandar a su hijo Víctor a vivir con su padre.

De esa manera, en una sola cama dormían Noé Abraham, Blanca Esthela y las dos niñas. A veces el colchón amanecía orinado por las pequeñas. Por ese motivo, Noé Abraham encolerizaba y las insultaba.

Fuertes golpizas

En la casa se escuchaban los alaridos de Noé Abraham contra las niñas: “¡Órale hijas de la ch..., párense de la pin... cama y se me van a quedar paradas!”.

Ya quietas por la orden de estar de pie, empezaba la oleada de golpes en sus cuerpecitos, con puños, chanclas y hasta con un cable eléctrico. A veces la fuerza con la que propinaba los golpes en la cabeza de las niñas causaba dolor en los nudillos de Noé Abraham.

En una ocasión, el salvaje golpeó a las dos niñas con un palo de escoba en la cabeza, espalda, piernas y glúteos. Mientras las niñas lloraban a gritos de dolor, Blanca Esthela no intervenía físicamente para impedirlo, solo le decía que no les pegara, que las dejara tranquilas.. Nunca intervino para detener las palizas. Las presenciaba sin evitarlas. Nunca las denunció ni pidió ayuda. Fue omisa.

Noé Abraham narró a las autoridades que antes de vivir en la colonia Baja California vivieron en la colonia Satélite, donde una vecina pareció darse cuenta de la vida de maltratos y dolor de las niñas, porque vio que tenían los ojos morados.

Trato cruel e inhumano

Noé Abraham sospechó que la vecina podría denunciarlo a la Policía, así que decidió cambiar de domicilio.

Blanca Esthela decidió mandar por un tiempo a su pequeña Blanca Guadalupe con su papá a Ensenada, mientras Noé Abraham decía que así podría descansar un tiempo “de la pin... chamaca”.

Para ese tiempo consiguieron una casa de renta en el fraccionamiento Vizcaíno, al poniente de la ciudad. Ahí vivía la pareja junto con Arleth Judith, quien seguía padeciendo el trato cruel e inhumano.

En los últimos días de septiembre o principios de octubre de 2001, Blanca Esthela salió a trabajar a una taquería. En la casa se quedó Noé Abraham con Arleth Judith a su cuidado.

"Arleth no quería probar el alimento"

Como la niña no le hacía caso, Noé Abraham subió al segundo piso de la vivienda donde estaba la pequeña Arleth Judith. La tomó de los brazos y la lanzó hacia la escalera, para llevarla a jalones y golpes a la sala a ver la televisión.

Ya por la noche llegó Blanca Esthela para dar de comer a su concubino y a la niña, quien estaba sentada en un banco de madera, similar a los utilizados en los bares.

Como la pequeña no quería comer, recibió una serie de golpes. “Arleth no quería probar el alimento, situación que me hizo encab... bastante, a tal grado que dejé de darle de comer y continué golpeándola en la cabeza, espalda, así mismo recuerdo perfectamente que le di varios golpes con mi mano en el área de la boca y nariz a la niña, a tal grado que la hice sangrar bastante”, declaró ante el Ministerio Público.

Arleth no respiraba

La sangre manchó la blusa de Arleth Judith. Unos quince minutos después, Blanca Esthela se dio cuenta que su hija no respiraba y estaba inmóvil.

Noé Abraham se dio cuenta que la niña estaba muerta, así que decidió llevar a enterrar clandestinamente a la pequeña.

A bordo de un vehículo, acompañado de la madre de la menor, se dirigieron a una casa de la avenida Finanzas, propiedad de un familiar de él. La vivienda estaba sola. Noé Abraham dejó el cuerpo sobre una tarima, aunque Blanca Esthela le decía que había visto “como que la niña se movía”. Enseguida se retiraron.

Al día siguiente Noé Abraham regresó y cavó un hoyo dentro de la casa, donde metió el cuerpo de Arleth Judith y lo cubrió con tierra, hasta quedar bien compactada.

'Angelita' regresa con su madre

Para mediados de noviembre de 2001, Blanca Guadalupe regresó a vivir con su madre y con Noé Abraham.

Según la declaración de Noé Abraham, como a las tres semanas la niña empezó a comportarse “de mala manera”, así que la insultaba a gritos, seguido de golpizas con manos y pies. En varias ocasiones la niña quedaba tendida en el piso desmayada.

Las palizas y maltratos hacia Blanca Guadalupe duraron otros cinco meses.

En los últimos meses de abril de 2002, Blanca Esthela se fue a trabajar a unos billares. La niña quedó a cargo de Noé Abraham.

Como la niña no quería ver televisión, Noé Abraham se dirigió hasta ella para gritarle y golpearla.

'Angelita' inmóvil tras golpiza

Mientras suplicaba que no le pegara, el sujeto enfurecía más. La niña se cayó y él la levantó de una patada. El rostro de la niña estaba inflamado de la golpiza, pero Noé Abraham no daba tregua.

Ya como a las 20:00 horas Noé Abraham sirvió sopa de fideo a la pequeña, pero ésta dijo que no tenía hambre.

En ese momento Noé Abraham volvió a descargar la furia contra la niña. De nuevo la andanada de golpes con manos y pies. Luego tomó un cable eléctrico y un zapato para continuar el infernal castigo que duró unos diez minutos.

Después la niña cayó y quedó inmóvil. Bajo su rostro había una mancha de sangre.

Blanca Guadalupe había muerto

Al darse cuenta que Blanca Guadalupe no se movía, Noé Abraham salió a la calle para buscar un teléfono público y llamar a Blanca Esthela, para decir que la niña estaba inconsciente.

Un rato después llegó la madre quien preguntó por qué había sucedido eso. No llamó a la Policía o a los cuerpos de emergencia. Para ese momento la nena había muerto.

Noé Abraham fue a casa de un vecino a pedir un auto prestado, un Volkswagen Rabbit, en el que junto con Blanca Esthela subieron el cuerpo de la niña.

Él condujo el auto a casa de su mamá en la colonia Santa Clara. Ahí dejó a Blanca Esthela y él emprendió la marcha hacia la carretera a Santa Isabel.

Continuaron su vida sin las niñas

Cuando llegó a la curva de la colonia Centinela dio vuelta a la derecha, hacia la línea internacional.

Un centenar de metros antes está el canal América, donde paró la marcha.

Bajé el cuerpo de Lupita y lo envolví como si fuera taquito y lo amarré con un mecate de color amarillo”, recordó Noé Abraham ante el Ministerio Público.

Después amarró un gato hidráulico al cuerpo de la niña y lo arrojó al agua. El cuerpo se hundió. Noé Abraham subió al auto y regresó a recoger a su concubina, para luego dirigirse a su domicilio.

Ya sin las niñas, ambos continuaron con sus vidas y se cambiaron de domicilio en dos o tres ocasiones.

Planeaban huir a Los Ángeles

Noé Abraham, cuando fue detenido en diciembre de 2005, reveló que él tenía documentos para vivir legalmente en los Estados Unidos y solo esperaba que Blanca Esthela obtuviera una visa, para cambiar de residencia a Los Ángeles, California.

Es por eso que tomamos la decisión de irnos a vivir a dicho lugar y así podíamos retirarnos del lugar en donde sucediera todo lo narrado (...) ya que teníamos miedo de que algún día la Policía nos atrapara”, comentó.

En su declaración, la defensora de oficio preguntó a Noé Abraham si fue o no coaccionado para la declaración ante el Ministerio Público: “Fue totalmente libre y de forma espontánea, ya que no aguantaba un vacío que sentía dentro de mi, por lo que había hecho con las niñas”.

Incluso, dijo que es una persona que se enoja con facilidad y cuando se encuentra en ese estado no puede controlarse.