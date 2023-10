Analizaran programa hoy no circula para BC

Mexicali, B.C.- Buscan aplicar el programa "Hoy No Circula" en Baja California para reducir los altos niveles de contaminación y el tráfico en la región, dio a conocer la diputada impulsora de la reforma, Montserrat Rodríguez.

Con esta propuesta se pretende reformar la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California y, con ello, disminuir el congestionamiento vehicular que suele ocasionar accidentes e incrementa la tensión social, provocando violencia entre los ciudadanos.

Recalcó que Tijuana es la ciudad que más necesita este programa debido a los prolongados tiempos de espera para trasladarse de un lugar a otro, mientras que en Mexicali se deben abordar los altos niveles de contaminación que registra.

"Si el Gobierno del Estado dice que no es tema, yo creo que hay que ver el fondo del asunto. No estoy imponiendo algo, sino que vamos a ver cómo se va a regular, eso le tocaría a ellos hacer el reglamento", comentó.

Insistió en que para el año 2050, la contaminación del aire sea la principal causa ambiental de mortalidad prematura en el mundo; esto, de continuar con el esquema actual, sin cambios que permitan disminuir la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera.

"Tenemos que encontrar una forma de no cerrarnos al tema, sino ver de qué forma puede ser. A lo mejor no como el de Ciudad de México, pero ver cómo aplicarlo aquí. En Tijuana no se puede andar en el carro, tardas entre dos y tres horas en llegar a un lugar", expresó.