Analizarán la reapertura de los juegos mecánicos en Fiestas del Sol

Mexicali, B.C.- Se encuentran analizando la reapertura de los juegos mecánicos de las Fiestas del Sol tras el accidente del pasado lunes 9 de octubre, en el que resultaron heridas tres personas, de las cuales dos continúan hospitalizadas.

El Ayuntamiento de Mexicali proporcionó a sus propios técnicos para que revisaran los juegos mecánicos en conjunto con los ingenieros de la empresa "Atracciones Tijuana", según informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.

Durante todo el martes 10 de octubre, se evaluaron las condiciones de los juegos mecánicos, los cuales fueron cerrados durante la noche debido a que aún no habían concluido la evaluación.

"Me entrevisté por la tarde con los dos responsables de Atracciones Tijuana, escuché las versiones de ellos, de sus técnicos y de los nuestros, y decidimos no abrir los juegos hasta tener absoluta certeza de su seguridad", comentó.

Mientras continúan evaluando los juegos mecánicos, es probable que decidan abrir solo aquellos que no representen un riesgo para los usuarios, específicamente los que están en tierra.

Después de que un familiar del menor lesionado publicara que recibieron mala atención de la empresa Atracciones Tijuana debido a su renuencia a pagar los costos hospitalarios, la alcaldesa decidió intervenir.

"Los dueños de la empresa nos dijeron que depositaron inicialmente 100 mil pesos y luego se les pidió 40 mil adicionales por los dos pacientes internados. Cuando no encontraban al señor, finalmente ellos depositaron 140 mil pesos", comentó.

Tras el diálogo de la alcaldesa con los dueños de la empresa y la familia de las personas afectadas, reiteró que mantiene una comunicación completa con ambas partes para cualquier situación que surja.

"No planeo abrir los juegos mecánicos hasta que no haya una certeza absoluta respaldada por todos los peritos de que el problema se ha resuelto", declaró la alcaldesa de Mexicali.

La empresa Atracciones Tijuana ha tenido la concesión de los juegos mecánicos en las Fiestas del Sol durante las últimas dos administraciones municipales, y esta concesión está programada para expirar en marzo de 2024.

"El próximo año veremos qué sucede, ya que no es algo que contratemos periódicamente. Cuando la feria concluya el domingo, decidiremos si mantener los juegos abiertos o cerrarlos".

Inicialmente, se informó que el incidente no había tenido consecuencias graves debido a que la canastilla del juego no había caído al suelo, pero posteriormente se confirmó que sí cayó, y la alcaldesa admitió que la información inicial era incorrecta.

"Me informaron que el cable tensor de una de las canastillas se movía mucho. La información técnica que compartimos en la conferencia de prensa matutina no fue precisa, por eso la familia se molestó, pero esa fue la información que se me proporcionó", comentó.