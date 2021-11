Analizan que Congreso cancele proyecto de planta fotovoltaica

Desde el Gobierno del Estado analizan la posibilidad de que sea el Congreso de Baja California el que cancele el proyecto de planta fotovoltaica anunciado por la administración anterior, de modo que no se ponga en riesgo recurso estatal.

Esto debido a que el proyecto de planta fotovoltaica incluye certificados de inversión que comprometen alrededor de 6 mil millones de pesos en recurso, cuya pérdida sería “trágica” para el estado, según aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Lo que estamos jurídicamente analizando es que por el Congreso del Estado se cancele, porque al no tener ellos los permisos federales se estaría cancelando por falta de permisos federales, no por falta de voluntad del Gobierno del Estado” comentó “estamos cuidando no poner en juego los recursos de los bajacalifornianos”

La mandataria estatal recordó que el proyecto de planta fotovoltaica, gestionado por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, no cuenta con los permisos federales para su instalación, por lo que no puede continuar el proyecto.

Asimismo, señaló que el proyecto estuvo mal planteado desde su inicio, y que su instalación sería muy costosa para Baja California, aunque técnicamente no hay problema con el proyecto.

“Jurídicamente está mal planteada, el estado no tiene facultades sobre temas de energía” indicó “si se les concede los permisos que requiere, pues entonces seguramente pudiera irse hacia delante, también cuidando el tema económico, porque le cuesta mucho esta planta al estado”

Por otra parte, Ávila Olmeda señaló que se tendrán que buscar nuevos proyectos para enfrentar el déficit de energía de Baja California, que este año alcanzó los 600 megawatts.