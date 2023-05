Analizan cuales agrupaciones podrían presentarse en el palenque en próximos meses

Analizan que agrupaciones podrán presentarse en el palenque tras la prohibición de los narcocorridos, medida que también aplicarán durante las Fiestas del Sol, dio a conocer la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

Mantiene su postura sobre no permitir que sigan cantando este tipo de música en los recintos del ayuntamiento, incluso analizarán si se podrán presentar los grupos que ya se anuncian para los meses de junio y julio de este género.

“Mi postura sigue así, pero no me gustan las prohibiciones, me gustan las sensibilizaciones, los entendimientos, si un grupo que toca narcocorridos tiene también un repertorio distinto, vamos negociando” comentó.

Tras la reciente presentación del Grupo Recluta en el palenque, precisó que se hizo la negociación desde antes que emitiera declaraciones sobre el tema y tuvo que respetar el contrato que se hizo con mucha anterioridad.

Además, dio a conocer que recientemente tuvo una reunión con empresas que se dedican a la realización de conciertos, en la cual le presentaron propuestas de grupos que quieren que se presenten en Mexicali.

La alcaldesa retiró su propuesta sobre incrementar el costo de renta del palenque para grupos que canten este tipo de música, al considerar que no era la solución debido a que aun así se pagaría.