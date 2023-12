Analizan acciones encaso de apertura de circo

Mexicali, B.C.- Se está analizando qué acciones tomar en caso de que el circo de Franccesco abra sus puertas este viernes, a pesar de no haber recibido los permisos municipales.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, precisó que desde el pasado martes se decidió definitivamente no otorgar la anuencia al circo, y este no debería abrir sus puertas este viernes, como originalmente se tenía planeado antes de la negativa del Ayuntamiento de Mexicali.

Bustamante Martínez mencionó que están evaluando jurídicamente cómo proceder en caso de

que el circo lleve a cabo alguna función, ya que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo el retiro

de las instalaciones.

Respecto a las declaraciones de los administradores del circo de Franccesco sobre la posibilidad de obtener un amparo, la alcaldesa indicó que se les informó que no es posible tomar esta acción legal, ya que nunca se les otorgó el permiso de operación.

Señaló que, según la información proporcionada, los empresarios podrían haber consultado a un despacho legal para buscar alguna acción legal que les permita abrir este viernes.

La alcaldesa reiteró que el tema sigue bajo análisis. Dado que se les informó que un amparo no es posible por la falta de una anuencia, no descartan la posibilidad de que el circo presente alguna demanda contra el Gobierno de Mexicali.

Bustamante Martínez reveló que hasta el día de hoy no ha tenido oportunidad de reunirse con Eduardo Calabrese, administrador del circo y padre de Franccesco, para abordar la negativa del gobierno municipal en la entrega de permisos.

“No, fíjate que sí querían verme, pero no coincidieron los horarios. Cuando llegaron, yo estaba bastante lejos, posiblemente en un ejido. Luego, cuando regresé, ya se habían ido, y pues no se dio. Ahora, ya no tiene sentido”, expresó la alcaldesa.