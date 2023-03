Alondra Estrada culminó en 5to lugar dentro del Panamericano Juvenil de Esgrima

La esgrimista mexicalense Alondra Estrada finalizó en la quinta posición en Florete Femenil dentro de la categoría Cadete Mayor, en su debut internacional con México en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil que se está celebrando en Bogotá, Colombia.



En la etapa de poules en el sector tres, logró cinco triunfos con una derrota, venció a la venezolana Sofía Crespo 5-3, a la chilena Sofía Jimenez 5-2, Sofía Barrientos de Colombia 5-0 y a la peruana Ivanna García y a Livia Matos de Brasil por pizarra de 5-4. Su única derrota fue ante la ecuatoriana Kristin Naranjo donde cayó 5-3.



“Estoy súper feliz, a pesar de no tener el resultado que yo quería, pero saber que me fue bien en mi primera competencia internacional, eso me hace muy feliz“, comentó la alumna de Maiquel Rodríguez.