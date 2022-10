Alicia Villareal ya no baja la guardia

Alicia Villarreal está determinada en dirigir el rumbo de su carrera musical bajo sus propios términos, desde contar su historia personal en una bioserie, hasta producir sola su próximo álbum.

Por esto, la “Güerita consentida” como la llaman cariñosamente, está dispuesta a ya no bajar la guardia en una industria dominada casi en su mayoría por el sexo masculino.

Desde antes de la pandemia, la intérprete empezó a trabajar en el guión de su bioserie, y aunque la cuarentena frenó el proyecto, ahora se encuentra trabajando en el desarrollo de la historia, donde no se guardará nada.

“La gente conoce a su ‘Güerita consentida’, no se le puede inventar nada, tiene que ser lo que es y lo que ha sido, y hemos estado batallando un poco en esa parte de la historia, porque tampoco me quiero ver como: ‘ay pobrecita la Güera, se la torcieron bien gacho.

“Yo realmente he trabajado mucho en una industria prácticamente de hombres, al 99%; y ha sido difícil, ha sido una lucha constante, en el que tuve mi momento y dije: ‘¿sabes qué? Ya no, ya no quiero, ya me cansé’. Todo eso quiero reflejarlo tal cual como lo viví porque creo que es una parte importante”.

“La gente debe de saber por qué de repente ya no hice discos, el por qué tengo tan pocos discos, entonces estoy en eso trabajando en eso, no creo que vaya ser una mini serie, creo vamos hacerde perdida tres temporadas, donde vamos a decir toda la historia”, comentó la cantante.

TOMA LAS RIENDAS DE SU MÚSICA

Hace unos meses, Alicia Villarreal anunció en sus redes sociales que se encontraba preparando su nuevo disco ‘Donde todo comenzó’, el cual es producido por ella misma por primera vez, con temas de su autoría y donde incluirá duetos con otros artistas, sin revelar aún sus nombres.