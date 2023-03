Alianza llega a la segunda posición

MEXICALI, Baja California. El Club Alianza escaló al segundo peldaño luego de vencer 2-1 al Álamo Islas, duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza.

La unidad deportiva Baja California fue testigo de como Alianza llegó a 30 unidades, empatado en la cima con Esperanza Agrícola quien tiene un juego pendiente.

En el primer tiempo, Víctor “Pato” Carmona rompió el cero en el juego desde los once pasos, ya que remató con la derecha para el 1-0 al minuto 26. La respuesta de Álamo Islas llegó antes de llegar al

descanso, Ángel “Pin” Sánchez empató las acciones con un buen remate para el 1-1 al 44´.

Para la segunda mitad, ambos equipos buscaron llevarse la victoria, pero Edgar Campos se encargó de dar la victoria a la Alianza con un buen remate desde fuera del área para el 2-1 final al 75´.

JORNADA 14 - JUEGOS PENDIENTES

(Se jugarán este 9 de marzo)

Sta. Isabel vs V. Florida

SV Baja vs E. Agrícola

Rev. Jalisco vs Man. Vera

PRÓXIMA JORNADA 15

Sta. Isabel vs Rev. Beep

SV Baja vs P. Nuevo

Santa Rosa vs Alianza

Á. Islas vs Ferrocarril

Col. San Luis vs Rev. Jalisco

V. Florida vs Bachilleres

Man. Vera vs Div. del Norte

Descansa: Esperanza Agrícola