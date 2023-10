Alexa Moreno disfruta el momento

Mexicali, B.C.- Alexa Moreno será la primera mujer mexicalense en asistir a tres Juegos Olímpicos ya que recientemente aseguró su plaza para París 2024 en la disciplina de Gimnasia Artística.

En su visita “express” a tierras cachanillas, Moreno destacó que el obtener el boleto a París le sorprendió.

“En realidad a mi me sorprendió yo no sabía cómo eran las cosas de clasificación a olimpiadas y todo eso, yo solamente iba a competir porque está competencia es la que más me gusta participar”, añadió Moreno.

La cachanilla de 29 años, ganó su plaza en la prueba de All Around dentro del Campeonato Mundial de Amberes ya que logró una puntuación de 52.331 y se clasificó dentro de las 14 mejores gimnastas.

“Son fenómenos, son atletas que están en muy buen nivel, tenemos que mejorar y todo, cada una tiene una habilidad increíble y siendo sinceras ahorita no estamos en posibilidad de ganar medalla, primero quiero disfrutar este momento y ya miraré después”, expresó.

Además, logró el cuarto lugar en Salto a Caballo con 14.166 puntos, donde la brasileña Rebeca Andrade fue oro con 14.750, Simone Biles de Estados Unidos logró plata con 14.549 y la coreana Yeo Seojeong fue bronce con 14.416.

“Han sido meses muy intensos, no hemos parado y la verdad fue factor el tomarme las cosas más a la ligera, ya que no estaba tan presionada en que tengo que clasificar a finales”, resaltó.

Próximamente, Moreno encarará los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a desarrollarse del 20 de octubre al 5 de noviembre.

“Está en nuestros planes tener esa participación, pero Alexa es la que va a decidir si iremos o no, ella quiere tener un pequeño receso y todo, pero en los próximos días tendremos que decidir”, concluyó el entrenador Aldo Torres.

ALEXA MORENO EN JUEGOS OLÍMPICOS

EDICIÓN PRUEBA LUGAR PUNTUACIÓN

Rio 2016 All Around 31 54.866

Río 2016 Salto 12 14.633

Río 2016 Barras A. 59 13.333

Río 2016 Barra E. 51 13.300

Río 2016 Piso 28 13.833

Tokyo 2020 All Around 55 50.798

Tokyo 2020 Salto 4 14.716*

Tokyo 2020 Barras A. 59 12.566

Tokyo 2020 Barra E. 83 11.066

Tokyo 2020 Piso 60 12.333

*Clasificó a la final.

LA CACHANILLA EN EL 2023.

COMPETENCIA PRUEBA PUNTAJE LUGAR

Panamericano – Colombia Equipo 154.698 Plata

Panamericano – Colombia Salto 13.700 Bronce

Centroamericanos Equipo 156.800 Oro

Centroamericanos Salto 13.650 Oro

Centroamericanos Piso 13.550 Oro

Centroamericanos All Around 49.650 Plata

Centroamericanos Viga 11.550 Bronce

Copa del Mundo – Francia Salto 14.075 Oro

Copa del Mundo – Francia Piso 13.300 Bronce