Alexa Moreno con el objetivo de participar en el Mundial de Gimnasia Artística 2023

En su visita al Centro Deportivo de la UABC, la gimnasta mexicalense Alexa Moreno se prepara paso a paso para encarar su próximas competencias internacionales a partir del 2023.



“Voy a ir empezando poco a poco, la verdad no quiero asegurar nada y no quiero tener unas expectativas tan altas porque no sé qué tan bien voy a estar en tiempos para las competencias y pues ha sido un año de todo menos de entrenamiento fuerte”, resaltó.



La doble gimnasta olímpica en Río 2016 y Tokio 2020, aclaró que tiene intenciones de participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, mismo que se estará celebrando del 30 de septiembre al 8 de octubre del 2023.





“A mí en lo personal me gustaría asistir al Campeonato del Mundo, pero pues vamos a ir viendo, de mis lesiones en el tobillo y en el hombro ahí vamos más o menos, así que el tiempo dirá”, aportó la mexicalense.



También, la atleta cachanilla aseguró que no tiene todavía un lugar definido para sus entrenamientos.



“La verdad no tengo un lugar definido todavía, yo sé que estando aquí en Mexicali puedo porque me abren las puertas, ahora si tengo la oportunidad de irme fuera del país sería excelente, pero todavía no tengo un plan establecido”, indicó.



De igual manera, Alexa recordó sus tiempos de niña cuando comenzó ese sueño de ser gimnasta profesional.



“Algo nostálgico porque a mi también me tocó ser parte de esa comunidad de pequeños gimnastas y es muy bonito ver a niños que todavía practican este deporte y sobre todo que quieran crecer dentro del mismo”, comentó.



Finalmente, Moreno quien comenzó dentro de la gimnasia a partir de los tres años, compartió un consejo para los niños y jóvenes.



“Ellos deben de perseguir sus propios sueños y metas, lo más importante es ser muy perseverante y no perder esa luz que tiene uno sobre el deporte”, concluyó la atleta de 24 años.