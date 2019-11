Alexa Moreno agradece apoyo

A través de sus redes sociales Alexa Moreno agradeció a todas las personas que de alguna forma han colaborado en su desarrollo deportivo, mediante un video de 2 minutos de duración expresó su sentir por ser la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2019.

“Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando, hoy me información que soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte, estoy muy impactada, la verdad no me lo esperaba”, comentó.

“Nunca me lo hubiera imaginado, aún estoy en shock, apenas estoy regresando a entrenar y de pronto esto, es una enorme sorpresa y muy gratificante. No tengo más que darle las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista, es todo un círculo de personas que han estado conmigo, no solo es mi trabajo, quiero que sepán que siempre les estaré agradecida por todo, por la manera en que me han ayudado, porque existen muchas personas que creen en mi, que siguen creyendo en mí, a veces más que yo, a todos muchas gracias”, señaló.

La bajacaliforniana se encuentra en estos momentos en Tijuana comenzando su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

