Albergue Cobina solicita apoyo de CFE

Albergue Cobina continúa sin refrigeración en la mitad de sus instalaciones ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad de Mexicali, dio a conocer su encargada Altagracia Tamayo.

La Comisión Federal de Electricidad le informó que se requiere una certificación por un ingeniero eléctrico para verificar si se necesita una subestación de energía para la cantidad de refrigeraciones.

"Ellos me dicen que no cuentan con esa certificación, que sus ingenieros no hacen eso y que yo debo contratar uno particular para que revise, pero no tenemos dinero para eso", expresó.