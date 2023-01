Álamo Islas se llevó el triunfo en una feria de goles

MEXICALI, Baja California.- En un partido de muchos goles, Álamo Islas derrotó en calidad de visitante 4-3 a Bachilleres Baja, duelo correspondiente a la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza que se disputó en el Campo Baja California.



Muy rápido en el encuentro, Fernando García abrió el marcador a favor de Álamo quien cerró la pinza en el segundo poste para empujar el balón y colocar el 1-0 al minuto 7. Pocos minutos después, la reacción de los locales llegó, José Prado empató el juego con un buen gol de tiro libre con la pierna izquierda para el 1-1 al 10´.



Más tarde, de nueva cuenta García apareció para conseguir el doblete, recibiendo un gran pase dentro del área para rematar con la derecha ante la salida del guardameta rival y tomar ventaja de 2-1 al 15´.

Antes de llegar al medio tiempo, el actual equipo subcampeón, aumentó la diferencia con un tanto de Daniel Villavicencio, quien aprovechó una mala salida defensiva del rival para disparar con la derecha enfrente del arco y dejar el 3-1 al 44´.



Para la parte complementaria, Oscar Montaño remató de primera intención la zurda dentro del área para el 4-1 al 53´. La reacción de Bachilleres llegó rápidamente en el juego, primero Isidro Pérez quien entró de cambio, acercó a los locales con un disparo de zurda desde el manchón penal para el 4-2 al 73´y por último, Prado colocó las cifras definitivas con otro tanto de tiro libre para el 4-3 final al 87´.



PRÓXIMA JORNADA 8



Santa Rosa vs Man. Vera

Álamo Islas vs Col. San Luis

SV Baja vs Revo Beep Beep

Pueblo Nuevo vs Bachilleres Baja

Ferrocarril vs Santa Isabel

Alianza vs Revo Jalisco

E. Agrícola vs Div. Norte

Descansa: Villa Florida.