Álamo Islas derrotó a Santa Rosa

MEXICALI, Baja California.- Gracias a un doblete de Iván Valenzuela, la escuadra de Álamo Islas derrotó 3-0 a Santa Rosa, duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza.

Fue antes de llegar al medio tiempo, cuando Juan Escárcega anotó un golazo de tiro libre con la pierna derecha para poner el 1-0 al minuto 45. Ya para la parte complementaria, Valenzuela apareció en dos ocasiones; primero con un disparo desde fuera del área con la pierna derecha para el 2-0 al 47´y finalmente con un disparo potente con la pierna zurda dentro del área para dejar las cifras definitivas de 3-0 al 75´.

PRÓXIMA JORNADA 14

Alianza vs Á. Islas

Rev. Beep vs Bachilleres

Div. del Norte vs Col. San Luis

Ferrocarril vs Santa Rosa