Aguiluchos, inquebrantables en servicio voluntario

Mexicali, B.C.- El Grupo de Rescate Aguiluchos, compuesto por 22 valientes voluntarios en

Mexicali y otros ocho en La Rumorosa, en Tecate, Baja California, se destaca como uno de los grupos de rescate más emblemáticos de la región.

Su dedicación se manifiesta en la disposición constante para arriesgar sus vidas en situaciones de peligro, evidenciando un compromiso inquebrantable con el deber de salvar vidas, sin importar la complejidad de las circunstancias.

Especializados en búsqueda y salvamento de personas en zonas agrestes, los Aguiluchos enfrentaron numerosos desafíos a lo largo del año, incluyendo la pérdida de una de sus unidades, consumida por el fuego durante un traslado, lo que resultó en la destrucción de valioso equipo.

Como grupo de rescate compuesto por voluntarios, la falta de recursos es una realidad constante.

Durante la temporada de verano, cuando la actividad se intensifica, los Aguiluchos salieron a las calles para recolectar fondos, asegurando así el financiamiento necesario para el mantenimiento de sus unidades.

A punto de celebrar su quincuagésimo primer aniversario el próximo año, el Grupo de Rescate Aguiluchos demuestra que, sin importar la hora, el día, la zona o la peligrosidad de la misión, están siempre preparados para apoyar. Su objetivo fundamental es salvar vidas, incluso si eso implica arriesgar la propia.

Arturo López, quien es comandante de dicha agrupación y cuenta con 40 años en la misma, explica que formar parte de Los Aguiluchos es pertenecer a una segunda familia, en la cual todos comparten el mismo objetivo: ayudar y apoyar a la ciudadanía sin esperar nada a cambio, solo por la satisfacción de lograrlo.

Cuenta que ha sido un largo viaje, mismo que inició cuando uno de los fundadores de la agrupación, quien era cliente del negocio que tenía con su familia, lo invitó a unirse, sin saber que formaría parte de la misma durante una gran parte de su vida.

Uno de los mayores retos para la agrupación es el cambio generacional, que ha influido en los jóvenes pero también en las formas en que se realizan los rescates, ya que antes no había tanta tecnología como hoy en día, motivo por el cual las situaciones eran más complejas.

El comandante López menciona que uno de los aspectos más importantes para pertenecer a un grupo de rescate es que se haga con pasión y gusto, ya que no es solo ingresar y salir a misiones de rescate, sino que hay horas de trabajo y aprendizaje detrás, mismas que no cuentan con un ingreso económico.

“Para una situación como la que manejamos nosotros, no hay fecha, no hay horarios, no hay nada. Sabemos que salimos pero no sabemos a qué hora vamos a regresar. Podemos regresar en dos horas, tres horas, un día, tres días”, expresó.