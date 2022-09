Águilas inicia entrenamientos rumbo al inicio de la LMP

Un total de 34 peloteros iniciaron los entrenamientos con los Águilas de Mexicali rumbo al inicio de la Temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP) en el nido de los águilas.



El equipo emplumado estará iniciando el rol regular el próximo 11 de octubre ante los Sultanes de Monterrey.



El Gerente Deportivo del Club José Amador, se expresó por el inicio de entrenamientos en el béisbol invernal.

“Estamos contentos de comenzar este camino rumbo al campeonato, siempre el regresar al parque de béisbol es una motivación extra para los peloteros jóvenes quienes buscarán un lugar en el roster final”, comentó Amador.



De igual manera, Pedro Mere Coach de banca del equipo emplumado, estará a cargo del equipo, en lo que llega el manager Gil Velázquez.“Estamos en constante comunicación por Zoom con el (Velázquez), nos sentamos a platicar y viendo el material que tenemos para trabajar en ello, vamos a darles oportunidad a los jugadores jóvenes como Luis Santos y Víctor Ruíz, además el roster que trabajó en liga de verano estará con nosotros más tardar el 20 de este mes”, aportó.

“Contento de regresar a un estadio que me dio tantas alegrías, vengo a poner mi ayuda a los chicos del equipo, he venido preparándome como coach en la temporada rookie league, donde he compartido muchas experiencias”, concluyó Retherford.