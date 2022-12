Aguas negras invaden la colonia El Robledo desde hace 3 meses

Vecinos de la colonia El Robledo reportaron la presencia de aguas negras en sus hogares debido al mal estado de los drenajes.

Desde hace meses las alcantarillas de la avenida Arce se encuentran tapadas, por lo que al llenarse, el agua comienza a brotar, provocando un mal olor en la zona, la cual es utilizada por niños para jugar.

Foto: Diego Maldonado

Eugenia Castillo, quien fue una de las ciudadanas que realizó el reporte, dijo que desde hace más de un mes se comunicaron con las autoridades pero nadie les ha dado una solución para el problema.

“Ya absolutamente los drenajes estaban hasta el tope, comenzaron a correr aguas negras y a una de mis vecinas su baño estaba con agua negra adentro; ella ponía un banquito, se subía y ya se bañaba”, expresó.

Señaló que el problema con los drenajes suele ser muy frecuente, pues solamente acuden las autoridades a destaparlo y al cabo de un mes comienza nuevamente el brote de aguas negras por las vialidades.

Foto: Diego Maldonado

“Nada más nos han comentado que es un problema general de toda la colonia, solo dicen que es por falta de sondeo; no hay una respuesta clara”, expresó.

Eugenia dijo que el problema no fue resuelto por completo, pues hasta el momento las aguas negras no han dejado de brotar, sólo han disminuído, por lo que es cuestión de tiempo para que vuelvan a realizar reportes.

Comentó que el mal olor que hay en toda la colonia puede dañar la salud de las personas que ahí viven, pues es normal ver a niños corriendo y jugando por las calles a pesar de la pestilencia que emiten las aguas negras.

Los vecinos de El Robledo dijeron sentirse preocupados ya que tuvieron que insistir con llamadas y reportes para que las autoridades fueran a resolver el problema, el cual solo disminuyó, pues no se solucionó por completo.

Foto: Diego Maldonado

Preocupaciones navideñas

Eugenia cuenta que su molestia es debido a que resulta imposible festejar las fechas navideñas con aguas negras brotando de los drenajes, además de que el olor es insoportable.

Foto: Diego Maldonado

“A mi por lo regular me llega visita en estas fechas, imagínate que no los puedes pasar ya que tu baño no sirve, no te puedes bañar pues se te llena la tina donde te bañas”, expresó.

Los vecinos de la colonia El Robledo esperan que el problema con las aguas negras no incremente en estos últimos días del año para poder festejar las fiestas navideñas con un olor no tan desagradable.