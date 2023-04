Agua real y virtual

Las Naciones Unidas en su estudio “Water; a Shared Responsability”, establece que existe dos tipos de consumo de agua por parte del ser humano, uno es el “consumo real” el cual se refiere al consumo directo para su supervivencia, sus necesidades de aseo, lavado de ropa, preparación de alimentos entre otros y el “consumo virtual”, aquel que ingerimos como consecuencia de nuestros alimentos. En el caso de México, el consumo de agua para producir los alimentos necesarios para una dieta del orden de 3,000 calorías diarias es de alrededor de 3.5 m3. Esta es el agua que no contabilizamos al hablar de los requerimientos por persona, sin tomar en cuenta que el volumen de agua necesario para producir nuestra ingesta diaria de alimento, es tanto mayor que la requerida por consumo directo. Otra forma de definir el concepto de “Agua Virtual” podría ser: “el total de agua utilizada en la producción y procesamiento de un producto de origen agrícola o industrial”. De acuerdo a un cuadro publicado en el mencionado estudio muestra el contenido virtual de agua en m3 por cada kilo del producto mencionado: trigo 1.15 m3, Arroz 2.66 m3, Maíz 0.45 m3, Papa 0.16 m3, Frijol 2.3 m3, carne 15.98 m3, Puerco 5.96 m3, Pollo 2.82 m3, huevo 4.65 m3, leche 0.86 m3, Queso 5.29 m3. Las cifras anteriores permiten enfocar desde una correcta perspectiva la importancia vital del agua, tanto real como virtual. El estudio sobre la gestión del agua en México – Avances y Retos, publicado por CONAGUA a mediados del 2006, incluye los siguientes comentarios sobre el tema: “Aumentar la producción de alimentos en búsqueda de la seguridad alimentaria, bajo un contexto de una población en crecimiento, una creciente escasez del agua en algunas regiones y una mayor competencia entre usos, es un reto complejo que involucra de forma directa a la política hídrica, pero también a las políticas de agricultura, desarrollo rural y comercial”. Siendo el agua factor vital en la producción de alimentos, el mal uso, la contaminación y el desperdicio del agua, no es solo irresponsable sino un atentado contra la vida misma. El Valle de Mexicali, es el mayor usuario del agua del Río Colorado, pero también es su mayor depredador, una afirmación tan contundente requiere de la frialdad de los números. De acuerdo con el Departamento de Estadística Agrícola de CNA-Distrito de Riego 014-Río Colorado, las Superficies Regadas y Volúmenes de agua aplicados al punto de Control de Módulo en el Distrito de Riego 014, Río Colorado, la superficie en el ciclo agrícola 2021-2022 fue de 175,368 has con un volumen bruto 2,091,974.28 Millones de m3 y un volumen neto de 1,584,829 Millones de m3, las pérdidas por manejo fueron de 576.6 Millones de m3 un 32.3 %. Como puede apreciarse, las pérdidas por manejo del agua en el Distrito de Riego 014, superan los 500 Millones de Metros Cúbicos por año. Cabe aclarar que de acuerdo a las asignaciones de litros por habitante-día (215 litros), las pérdidas anteriores serían suficientes para abastecer a una población adicional de 6.3 millones de habitantes en la Zona Costa. Las pérdidas de agua por concepto de sistemas inadecuados de irrigación son muy altas, la causa fundamental reside en que más del 90 % de la superficie irrigada en el Distrito 014, Río Colorado, se hace por inundación en tierras que no cuentan con nivelación, esto sin contar que el costo para el usuario es gratuito y solo paga 16 centavos de un peso por m3 por el manejo del agua. Es urgente buscar un uso del agua en actividades agrícolas o agroindustriales más rentables. Mas temprano que tarde será necesario modificar los sistemas de riego para ahorro de agua, buscar fuentes alternas de suministro de agua y modificar patrones de cultivos que hagan la agricultura mas rentable, pensado que el agua deberá tener un costo real y no subsidiado.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.