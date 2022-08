Agradecen apoyo de la ciudadanía los afectados por incendio en la Emiliano Zapata

Luego de estar más de un día sin que las autoridades se acercaran con los afectados del incendio ocurrido en la calle Tierra Libertad, en la colonia Emiliano Zapata, la Comisión Federal de Electricidad ya se encuentra brindándoles el apoyo necesario para realizar la reconexión de la luz en los hogares.

Luego de que Carlos Enrique González perdiera su hogar tras el incendio provocado por los fuertes vientos, el apoyo por parte de las personas ha comenzado a llegar ya que se han acercado a él para darle despensas y un poco de ropa.

Foto: Javier Gallegos

“Yo sí le pido a la gente que me ayude, no tengo nada. Afortunadamente la escuela en donde trabajo me dio permiso para abrir un saloncito y dormir ahí”, mencionó Carlos.

La CFE ya acudió al lugar para despejar el cable eléctrico que se encontraba en el suelo a la entrada del hogar y que era un peligro para todos los niños que se acercaban, además de revisar los cables que se encontraban cerca de caerse.

Mientras tanto junto con sus familiares ya está haciendo limpieza en la zona, cortaron las palmeras quemadas en el patio y comenzaron a quitar lo que antes fueron muebles y aparatos eléctricos.

“Ya me contactó una amiga mía con Bienestar Social para ver si me pueden dar unos recursos y ya el DIF también ya se encuentra aquí para ayudar”, comentó Carlos Enrique.

Mientras esperan resolver su situación, también le pide a la gente que si pueden ayudarlo se los agradecería. En estos momentos sus mayores necesidades son una silla de ruedas, ropa y pañales para su sobrino que está enfermo.

“Los medicamentos salen muy caros, se tienen que conseguir con receta y son medicamentos muy costosos. Él usa pañales y no tiene ropa ya que todo se perdió, a mi lo que más me importa y preocupa es él”, mencionó Carlos, quien vive en la calle Tierra Libertad, colonia Emiliano Zapata número 48 por si gustan apoyarlo.

Mientras tanto Marco Antonio también espera poder volver a su hogar que sufrió daños en el techo, además de la pérdida de sus aparatos electrónicos.

Foto: Javier Gallegos

“Imagínate ver la lumbre caer desde arriba, pedazos, no poder abrir la puerta, agarrar la manguera y querer mojar el piso. Cuando salí de ahí solamente fue para desmayarme, quedé agotado”, mencionó Marco Antonio.

Al igual que Carlos, Marco considera que en estos momentos es cuando la ciudadanía debería ayudarse entre sí. Si gustan apoyar, su número de teléfono es el 6861216537 y su dirección callejón 16 de Abril número 9, 10 y 11, en la colonia Emiliano Zapata.