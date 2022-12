Adrián Martínez cumplió el sueño de lanzar en las Grandes Ligas

MEXICALI, Baja California. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, el pelotero cachanilla Adrián Martínez, se convirtió en el mexicano 141 en debutar en las Grandes Ligas de Béisbol con los Atléticos de Oakland.



Fue un martes 10 de mayo cuando los Atléticos cumplieron el sueño del lanzador bajacaliforniano en la doble cartelera contra los Tigres de Detroit en el Comerica Park.





Fue un sueño completamente hecho realidad, recuerdo que lo primero que hice fue llamarle a mi familia, llamé a toda mi gente cercana, recuerdo perfectamente mi primer ponche a Javier Báez que fue en la primera entrada”, comentó el originario del Ejido San Luis.





Así mismo, el pelotero de 26 años de edad recordó su paso por las diferentes ligas mexicalenses.



"Empecé a jugar desde los 6 años, todo comenzó en el equipo del Poblado Benito Juárez, ahí estuvimos participando en diferentes Nacionales, fuimos sobresaliendo y ya después jugué en la Liga Amateur de Primera Fuerza”, expresó.



Para el año 2015, Martínez firmó su primer contrato profesional con los Diablos Rojos de México, posteriormente pasó a los Guerreros de Oaxaca y finalmente destacó con Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol.



“Estuve en Oaxaca como tres meses, después me mandaron a Monterrey donde empecé a subir mi nivel y fue ahí cuando los Padres de San Diego se interesaron en mí y me mandaron a República Dominicana para seguir

demostrando mi nivel”, resaltó.



San Diego mantuvo al cachanilla en el equipo AAA de los Padres (El Paso Chihuahuas) donde terminó con marca de 5 triunfos y 7 derrotas, posteriormente, el 3 de abril del presente año arribó a Oakland.



“Ese cambio no lo tomé a mal, yo sabía que los Atléticos estaban en reconstrucción, trabajé y trabajé si ya me cambiaron era solo demostrar las habilidades y sabía que todo podía pasar ya con el equipo de California”, indicó.



En su primer año dentro de la gran carpa, el lanzador derecho, se fue con marca de 4 triunfos y 6 derrotas, trabajó 57.2 entradas y ponchó a 53 oponentes.



“El equipo se portó muy bien conmigo durante toda la temporada, uno como jugador nuevo llega a las Grandes Ligas y uno se siente con pena o algo, ellos me aconsejaron que hiciera las cosas con confianza, como todo un poco de nerviosismo y fui trabajando inning tras innings y todo salió bien”, resaltó.





SELECCIÓN DE MÉXICO EN EL 2023.





Con el Clásico Mundial de Baseball a la vuelta de la esquina, el abridor de Oakland, afirmó que sería un sueño representar a México en esta competencia internacional a partir del mes de marzo.



“Es otro sueño representar a su país en un Clásico Mundial, ahorita estoy esperando el permiso de mi equipo, no debe de pasar de la segunda semana de febrero, por el momento estoy en la prelista, yo con todo gusto representar a México”, comentó emocionado Adrián.



Martínez, estará regresando la primera semana de enero a sus entrenamientos en Arizona, posteriormente, espera poner el nombre de México en alto y superar sus números con los Atléticos.