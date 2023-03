Adrián Herrera aportó cinco en goleada de Álamo Islas sobre Santa Isabel

Liderados por Adrián Herrera, Álamo Islas goleó 9-0 a la escuadra de Santa Isabel, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza que se disputó en el Campo Necaxa.



Con este resultado, la tropa de German Saravia escaló a la tercera posición, empatado con la Esperanza Agrícola; ambos con 34 puntos, en tanto que la Santa Isabel se encuentra ubicado en la penúltima posición con solo 4 unidades.



Herrera fue parte fundamental para el equipo, ya que anotó en cinco ocasiones; al minuto 8, 45, 52, 54 y 87.

Además, Iván Valenzuela aportó un tanto al 14, Daniel Villavicencio se sumó a la cuenta goleadora al 76´, Cesar Serrano anotó al 80´y finalmente José Sánchez dejó las cifras definitivas de 9-0 al minuto 90.E. Agrícola vs FerrocarrilMan. Vera vs Div. NorteBachilleres vs Sta. IsabelÁ. Islas vs R. Beep BeepR. Jalisco vs Col. San LuisP. Nuevo vs AlianzaSanta Rosa vs Villa Florida*SV Baja avanzó automáticamente a 4tos de Final.