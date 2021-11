Adeudan aguinaldo, uniformes y bonos a trabajadores de la salud

“Somos héroes sin capa, y sin aguinaldo”, reclamaron los trabajadores de la salud ante la Secretaría de Salud de Baja California, por el incumplimiento de la programación de pago del aguinaldo, del bono Covid y de uniformes.

La líder del sindicato de salud, Virginia Noriega Ríos, acudió a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en compañía de trabajadores del sector que no estaban en horario laboral, para realizar un plantón motivado por dicha inconformidad.

“La razón es por la falta de cumplimiento de nuestro aguinaldo, la falta de cumplimiento de la segunda parte del pago de uniformes, la segunda parte del bono Covid para Mexicali, entre otras prestaciones”, declaró Noriega.

El titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina, informó que no tenían recurso para pagar los aguinaldos, dijo Noriega, por lo que ella lo instó que acudieran ante la Secretaría de Hacienda, para exigir el cumplimiento de esta prestación.

“Es la primera vez que las administraciones salientes y entrantes caen en este tipo de incumplimiento con la base trabajadora, yo quiero decirles que hemos platicado con el doctor Adrián Medina Amarillas, en buenos términos”, informó.

Consideró que las prestaciones de los trabajadores de la salud, deben prevalecer, por encima de cualquier otra situación, por lo que las dirigencias de salud, ya se acercaron en dos ocasiones con el doctor.

“Ayer me acerqué y no hemos tenido resultado, la respuesta del doctor es que no se cuenta con el recurso, por lo tanto iremos a donde debe haber, que es el Gobierno del Estado, específicamente en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno”, dijo.

“Los trabajadores ya devengaron esas prestaciones, durante toda la pandemia, incluso hasta demás, por eso ellos y sus familias ya deben estar disfrutando de su aguinaldo, sus prestaciones que ya se ganaron, son aproximadamente 10 mil trabajadores”, declaró.

Existe un calendario de pagos, donde se precisa que el aguinaldo debió pagarse el pasado viernes 12 de Noviembre, el gobierno incumplió, por lo que buscarán el acercamiento con las autoridades.

La dirigente del sindicato, mencionó que no se contemplan paros en los hospitales u otras medidas de presión, ya que el actual gobierno está empezando y tienen mucho que aprender.

“Los trabajadores están usando muchos uniformes, mucho del equipo ellos lo compran con su recurso, entonces tampoco recibimos la segunda parte para el uniforme que debimos recibir en la quincena 18 con la otra administración”, comentó.

Falta la segunda parte del bono Covid de 5 mil pesos para los trabajadores de primera línea en Mexicali, algunas otras prestaciones como el alto riesgo para el personal de primera línea, comunicó.

La líder sindical corroboró que el hospital de Mexicali está lleno, debido a que los casos Covid están aumentando tras los eventos masivos que el mismo Gobierno está autorizando.

“La pandemia no desaparece y no va a desaparecer porque el mismo gobierno autoriza eventos masivos sin pensar en nosotros, que no somos ni la plantilla completa para atender tanta demanda de ciudadanos, tanto enfermo que llega, y aun en eso, todavía estamos sometidos a que no se nos paguen nuestras prestaciones en tiempo y forma”, declaró.

Señaló que en las últimas semanas, han incrementado los casos, así como la carga de trabajo, la necesidad de insumos, y recursos.