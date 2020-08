Adapta su casa como salón para dar clases

Con esfuerzo y una gran vocación, es como la profesora Berenice Ojeda, de 28 años de edad, dedicó su tiempo para pintar y decorar como salón de clases una casa vecina que está en trámite de comprar para así tener un espacio donde dar sus clases en línea, este ciclo escolar 2020- 2021.

La profesora, quien dijo que dicho espacio siempre ha estado al cuidado de su familia para no ser vandalizado, indicó que se le ocurrió la idea de transformarlo durante el ciclo escolar pasado, pues la pandemia y las clases en línea, han representado muchos cambios dentro de la docencia.

Expresó que como profesores, no estaban preparados para una situación de tal magnitud, la cual los alejó de sus centros de trabajo, teniendo que buscar y aprender nuevas formas de enseñar.

“Esto llegó sin avisar y casi de la noche a la mañana tuvimos que aprender a dar clases de manera virtual, lo que representó todo un reto para los profesores, pues muchos no sabíamos usar las nuevas herramientas virtuales.

“Así que parte del año escolar anterior, mucho fue a prueba y error, intentando siempre ver que tipo de actividades favorecían más el aprendizaje de los niños sumado al tipo de necesidades que requiere el alumno.

“Porque algo es cierto, no podía exigir trabajar completamente en classroom, si la mitad de mi grupo no tenía computadora o acceso a internet, así que todo eso me llevó a evaluar la situación y tomar decisiones para este nuevo ciclo”, mencionó.

INTERACCIÓN

Berenice, quien nos mostraba parte de las adecuaciones que hizo dentro del espacio, como incluir una biblioteca, un área de material didáctico y el indispensable pizarrón, comentó que con este nuevo ciclo escolar, la interacción es algo fundamental.

Indicó que por ello decidió hacer la representación de un salón de clases, pues reconoce que un espacio adecuado, hará que los niños puedan de alguna forma sentirse parte de la experiencia.

“Para llegar al punto de tener este espacio, hubo un trabajo antes, una planeación, una capacitación para saber como llegar a los estudiantes y ver que fuera factible la interacción con ellos.

“Así que este espacio se limpió y se acondicionó para tener un salón de clases, donde la idea es que mis estudiantes formen parte de la experiencia, pues con la pandemia, lo mejor es brindarles confianza y tranquilidad para su desempeño.

SALÓN PARA TODOS

Berenice, quien también mostraba parte del material didáctico que ella misma diseñó para sus clases, expresó que el espacio que estará ocupando, no solo será para sus estudiantes, sino para todo aquel que quiera aprender.

Explicó que dentro de su colonia ya saben que ella es profesora, por lo que si un niño tiene dudas y no cuenta con las herramientas tecnológicas, ella podría asesorarlos.

“Este lugar fue pensado también para que sea un espacio donde quien desee aprender es bienvenido, pues hay que entender que no todos tienen las mismas facilidades y en este salón puedo ayudarlos.

“Sumado a que si hay compañeros que quieran grabar sus clases, también pueden hacerlo, pues reconozco lo difícil que es dar clases dentro de casa, por lo que esto es un espacio abierto”, expresó.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO

La profesora Ojeda señaló que durante estas 3 próximas semanas se estará llevando a cabo el periodo remedial, por lo que como docentes, esta situación de la pandemia, hizo que tuvieran que adaptarse al cambio.

“Todo esto hizo que cambiáramos nuestras formas tradicionales de dar una clase, tuvimos que adaptarnos y con este periodo remedial, tendremos que reforzar los puntos donde más se tengan dudas”, señaló.