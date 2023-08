Activa Secretaría de Salud vacunación infantil contra Covid-19 en el regreso a clases

MEXICALI, Baja California.- Gracias a la llegada de una remesa de vacuna Pfizer pediátrica, la Secretaría de Salud informa que a partir de este miércoles 30 de agosto se estará aplicando el biológico contra el COVID-19 en niñas y niños de 5 a 11 años, en el marco del regreso a las actividades escolares.

El titular de la dependencia, J. Adrián Medina Amarillas, recordó que este grupo etario no es de riesgo, sin embargo, es una buena medida preventiva ante la movilidad y las actividades académicas que iniciaron.

Informó el arribo de 3 mil dosis para la entidad, de las cuales 800 se aplicarán en la Jurisdicción de Mexicali, mil 600 en la Jurisdicción de Tijuana (que comprende Tecate y Playas de Rosarito), 280 en la Jurisdicción de Ensenada y 320 para la Jurisdicción de Vicente Guerrero.

Señaló que el biológico es para quienes tienen el esquema completo y que hayan pasado al menos 6 meses desde la última aplicación, así como para primeras y segundas dosis para niñas y niños que no cuenten con el esquema primario.

Los puntos que se habilitarán en Mexicali son: en Bodega Aurrera (Anáhuac, Blvd Lázaro Cárdenas y Hacienda de Los Portales), Plaza Galerías del Valle, Plaza Nuevo Mexicali, La Cachanilla, Walmart (col. Hidalgo) y C. S. Industrial con un horario de 9:00 a 13:00 horas, además C. S. Santorales, Prohogar, Puebla, Nuevo León y Morelos de 8:00 a 14:00 horas, así como Clínica Periférica y Servicios Ampliados de ISSSTECALI de 8:00 a 19:00 horas, ISSSTE (5 de diciembre) de 8:00 a 18:00 horas y la Clínica No.40 de IMSS de 8:00 a 15:00 horas.

En la ciudad de Tijuana serán en las instalaciones de la Jurisdicción de Servicios de Salud de 8:00 a 14:00 horas; Clínica Palmas, Matamoros y Hospital Mirador de ISSSTECALI de 8:00 a 13:00 horas; Mesa de Otay ISSSTE de 7:00 a 15:30 horas; Clínicas de IMSS No. 18, No. 27, No.35 y No. 36 de 8:00 a 15:00 horas.

En Tecate en el Centro de Salud Tecate de 8:00 a 14:00 horas y Clínica Tecate ISSSTECALI de 8:00 a 13:00 horas.

En el Puerto de Ensenada en la Jurisdicción de Servicios de Salud de 8:30 a 13:30 horas, Hospital Ensenada ISSSTECALI de 8:00 a 19:00 horas y Clínica Hospital de Ensenada ISSSTE de 8:00 a 14:00 horas.

Y en la Jurisdicción de Vicente Guerrero de 8:00 a 14:00 horas y en el Hospital No. 69 de 8:00 a 15:30 horas. Es importante llevar comprobante de vacunación anterior.

Medina Amarillas resaltó que Baja California mantiene control en los casos por COVID-19, sin registro de defunciones, ni hospitalizados por esta causa, esto debido a la excelente cobertura de vacunación.

Finalmente, mencionó que las medidas preventivas vigentes son el lavado manos, ventilación de espacios y recomendó mantener bien hidratados a niñas y niños ante las altas temperaturas en la región.

