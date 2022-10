Activa Marina del Pilar apoyo para mujeres emprendedoras de 50 y más

MEXICALI.- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció un nuevo programa para mujeres de 50 años o más que estén interesadas en emprender o tienen registrada una actividad económica formal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La mandataria estatal explico que se concederá apoyo a fondo perdido de 20 mil pesos, sin que haya obligación de parte de las beneficiarias de devolver el recurso.



“Las mujeres representan una importante fuerza empresarial, por lo que en la etapa de madurez de su vida pueden contribuir a la economía y seguir desarrollándose. Queremos sumarnos con ellas mediante un programa que reconozca su participación en la actividad formal”, dijo.

Te puede interesar: Impulsa Marina del Pilar educación superior en BC



Cabe señalar que el programa considera el acceso a un apoyo para la inversión de capital de trabajo, mobiliario o equipo mediante un esquema de pago directo al proveedor hasta por 20 mil pesos, que se entregará en una sola ocasión en forma individual a las mujeres de 50 años o más que hayan cumplido con los requisitos y criterios de elegibilidad.



Por su parte, el secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Ignacio Honold Morales, subrayó que las interesadas pueden consultar requisitos y formatos en la página www.bajacalifornia.gob.mx/reactivabc y deben llenar su formato de solicitud y presentar su documentación legal, como la copia por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía (INE o Pasaporte Mexicano), una carta donde se compromete a generar el registro ante SAT o en su caso presentar constancia de Situación Fiscal que incluya datos de identificación de la solicitante, ubicación, actividad económica, régimen y obligaciones.



Además, deberán contar un comprobante reciente de domicilio o comprobante de arrendamiento, y cotizaciones de plazo no mayor de dos meses de antigüedad, con datos del proveedor, así como evidencia fotográfica del negocio y/o de productos o servicios que ofrece en caso de ya llevar a cabo la actividad.



El funcionario enfatizó que el recurso no podrá destinarse a gastos operativos, obsequios promocionales, bienes inmuebles, gestión de trámites, gastos de alimentación, gastos de transportación, arrendamientos, viáticos, hospedajes, pagos de pasivos o cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta ejecución del proyecto.



Para finalizar, Honold Morales expresó que los proyectos serán evaluados por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California y el otorgamiento de los apoyos queda sujeto a disponibilidad del recurso, ya que se cuenta con una bolsa de ocho millones de pesos.