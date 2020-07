Abren mañana restaurantes en Mexicali

Con medidas de seguridad y al 30% de su capacidad de atención es como los restaurantes de Mexicali vuelven a abrir sus puertas al público a partir de este miércoles 15 de julio, anunciaron autoridades municipales y estatales.

La noticia fue confirmada por la alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en conjunto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quien reconoció que serán más de 300 restaurantes en Mexicali y 40 en San Felipe quienes llevarán la apertura.

“En muchas ciudades del mundo, en donde los rebotes se dieron de manera muy crítica fue justamente porque abrieron todo de jalón, nosotros estamos evitando que esto suceda” afirmó “y si tenemos que ser muy claros; si se presenta un rebote, vamos a parar las reaperturas”

Esta apertura, explicó la presidenta municipal, será de forma escalonada iniciando con entre un 25 al 30% de su capacidad, además de que se llevarán a cabo continuas revisiones por parte de las autoridades municipales y estatales.

Indicó que durante esta primera etapa de la reapertura no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, y resaltó que el municipio no será comprensivo con aquellos restaurantes que no cumplan con las medidas sanitarias.

“Sabemos que han cumplido en otros municipios, y que eso es lo que ha generado que no se presentaran rebotes como en otras partes, sin embargo debo insistir en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, de los protocolos de salud” dijo.

El presidente de Canirac Mexicali, Miguel Ángel Torres Sánchez, entregó a la alcaldesa una carpeta con las solicitudes de los más de 300 restaurantes en Mexicali que ya cumplieron con el protocolo mesa segura y con las medidas sanitarias, quienes serán los que podrán abrir a partir de este miércoles.

De acuerdo a lo dicho por el empresario, cerca del 60% de los restaurantes a nivel municipal ya cumplen con el protocolo, que incluye entre otras cosas la aplicación de gel antibacterial”, toma de temperatura, el uso de tapetes desinfectantes, desinfección de los inmuebles y el uso de cubrebocas y caretas tanto en empleados como en comensales.

Por su parte Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario general de Canirac Nacional, señaló que en el caso de Baja California se había considerado que entre el 30 y el 35% de los restaurantes en el estado no podrían volver después de la contingencia.

Sin embargo, afirmó que gracias a la apertura temprana en el resto de los municipios del estado, este porcentaje bajó a entre 10 y 15%, y que la apertura en Mexicali dará un respiro para aquellos que aún están en condiciones de abrir.