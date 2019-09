Abren convocatoria para nombrar Delegado del IMSS en BC

MEXICALI, Baja California.- Bajo una cuota de género, la antigüedad y los estudios, es como se seleccionarán a los nuevos delegados y delegadas del IMSS, la convocatoria se encuentra abierta en Baja California, comentó Salvador Morales Riubí.

El todavía delegado en Baja California, comentó que este proceso parte de la intención de quitar el aspecto político a la figura de un delegado del IMSS y derivarla a una visión de orden técnico.

Es un proceso de selección en todo el País para lograr que haya médicos o enfermeras con maestría en la administración pública y de finanzas”, detalló el funcionario de orden federal.

Precisó que quienes concursen por este puesto, deben de tener diez años de antigüedad en el IMSS, pasar examines, ser acreditados y evaluados por un grupo de sinodales de la institución.

Lo más novedoso es que habrá un equilibrio de género, 17 varones y 17 mujeres, Morales, dijo que van a exhortar al personal que reúna estas condiciones para que participen en la convocatoria que se lanzó desde el 2 de septiembre.

“Personalmente creo que hay que trabajar hasta el último día, está el tema presupuestal para el 2020, para que la aplicación presupuestal no vaya a tener problemas de desabasto”, abundó.

El delegado comentó que se mantendrá en el cargo hasta que designe al nuevo delegado o delegada, lo cual está pronosticado para dos o tres meses, hay que precisar que Morales no cumple con el perfil al no ser médico y no contar con la antigüedad.