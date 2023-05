A sus 87 años dejar volar su imaginación lo mantiene vivo

"Yo no me siento cansado, aún tengo energía, no mucha, pero me siento feliz", son las palabras de Don Crisanto Ayón, un señor de 87 años de edad que ha encontrado en las manualidades y la decoración de su hogar un motivo para seguir activo.

Originario de Durango, Don Crisanto cuenta que llegó desde muy pequeño en compañía de su familia, quienes buscaban más oportunidades de trabajo, haciendo su vida en Mexicali y construyendo desde cero y con sus propias manos el hogar en donde vive actualmente.

“La casa esta yo la hice, cuando empezamos hice primero un cuarto, luego hice otro cuarto, así me fui, pero yo la hice toda”, expresó.

Foto: Daniel Reséndiz.

Fue hace diez años cuando comenzó a traer cosas que le llamaban la atención, con las cuales dejó volar su imaginación y empezó a elaborar adornos que cubren las paredes de su casa.

En el otro lado hay muchas cosas baratas y yo allá voy todos los miércoles, voy y agarro unas cositas que me gustan y me las traigo”, expresó.

A pesar de su edad, Don Crisanto vive solo en su hogar y lejos de sentir el peso de los años, está más motivado que nunca, pues se mantiene activo, ya que debe buscar “peculiaridades” que le puedan servir para colocarlos en su domicilio, el espacio en donde deja fluir su imaginación.

Foto: Daniel Reséndiz.

“Para distraerme, es la palabra más perfecta, para pasar el rato, para no enfadarme; yo empecé a enfadarme hace como diez años, cuando ya no trabajé, pues a qué me dedicaba”, expresó.

Don Crisanto dice que pasa sus días haciendo manualidades de diversas formas y estilos, como gorras con balones desinflados, ya que es su manera de pasar el tiempo, pues se aburre y solo quiere seguir divirtiéndose.

La muerte de su esposa

A 20 años de la muerte de su esposa, Don Crisanto sabe que ella estaría feliz y orgullosa de ver su hogar, pues lo apoyaba en todo.

“Uy no, estuviera bien alegre ella, ya estuviera mayor igual que yo, éramos de la misma edad, ella me ganaba con un mes de la edad”, expresó.

Cuenta que la energía para realizar manualidades y dejar volar su imaginación es debido a que no se siente decaído, tiene la suficiente para seguir divirtiéndose y continuar con sus actividades, sabiendo que su esposa estaría orgullosa de él.

Foto: Daniel Reséndiz.

Sobre el secreto para levantarse todos los días con ganas de buscar y crear, comenta que es gracias a que nunca le gustó la bebida, solo se dedicaba a su trabajo y hacer deporte.

A sus casi 90 años, Don Crisanto se ve creando sus propios adornos para su espacio de la imaginación por algunos años más, púes todavía quiere divertirse y aprovechar al máximo cada momento.