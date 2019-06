¡A sacar sombrillas! Hoy habrá mucho calor

MEXICALI, Baja California.- 46° centígrados es la temperatura máxima que se espera el día de hoy en Mexicali, informó la unidad de Protección Civil Municipal con cifras del Servicio Metereológico Nacional (SMN).

Rene Rosado, director de dicha unidad, expresó que esto es debido a la entrada de un sistema de alta presión al municipio.

“Este día se esperan 45º centígrados pero la sensación térmica nos indica que serán 46º centígrados”, expresó.

El capitán de protección civil ante a esto, exhortó a la comunidad mexicalense a tomar sus debidas precauciones.

“El verano aún no llega oficialmente pero los cuidados deben ser el no exponerse por tiempos prolongados al sol, estar bien hidratados y cuidar a los más pequeños de casa”. “Asimismo, no hay que olvidarse de las mascotas, las cuales deben mantenerse a la sombra, bien hidratas para evitar decesos”, expresó.