59 años dedicándose a la música, ser mariachi es su vida

Este 21 de enero se está celebrando el Día del Mariachi, una profesión que se ha convertido en una expresión artística de nuestro país.

En Mexicali se encuentra la plaza Santa Cecilia o mejor conocida como “El Parque del Mariachi”, punto de reunión para todos esos músicos que buscan ganarse la vida con lo que más aman, la cantada.

En este parque podemos encontrar desde las primeras horas de la mañana a Pascual Ávila Rodríguez, un hombre de 70 años que desde su infancia supo que la música lo era todo para él y es por eso que su único trabajo es el de mariachi, pues es lo que le brinda felicidad.

“Empecé desde los 11 años, mis inicios fueron trabajosos ya que la música es un arte difícil, no cualquiera es músico”

“Desde pequeño veía mariachis y yo tenía deseos de serlo también; de mis hermanos todos fuimos músicos, nomás que muchos dejaron el arte”, expresó.

Don Pascual dice que ser mariachi lo es todo para él, no podría dejar de ejercer esa hermosa profesión, pues desde niño fue lo único que llenó su corazón.

Cuenta que tiene conocimientos de otros trabajos, sabe de fontanería, ha trabajado en otras profesiones, pero le es imposible no volver a laborar de mariachi, pues ya está en su sangre, en lo que es.

“He querido dejarlo pero no he podido, como le digo, tengo otros trabajos, conozco la alfarería, la albañilería, pero no me satisfacen esos destinos para trabajarlos”, expresó.

Pascual Ávila le da las gracias a los mexicalenses que le han permitido trabajar en lo que más ama, pues de no ser por ellos no habría forma de cumplir su sueño, el cual siempre ha sido ser mariachi.

"Agradecido con todo el que nos quiera apoyar con nuestro trabajo, la mayoría de la gente nos da de comer, nos dan tragos y por eso les doy las gracias", expresó.

Foto: Diego Maldonado

