530 mdp costaría gratuidad a UABC

Aproximadamente 530 millones de pesos anuales le costaría lograr la gratuidad a la Universidad Autónoma de Baja California, según informó el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox.

Hasta el momento, no se ha recibido ningún tipo de apoyo o recurso económico por parte del gobierno federal, quien es el encargado de establecer el fondo federal extraordinario establecido en la ley.

"El tema presupuestal no se ha movido, no hemos obtenido recursos adicionales para garantizar la gratuidad... no hay tiempos establecidos ni una ruta definitiva por el gobierno federal", expresó.