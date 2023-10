43% del presupuesto de Bomberos es utilizado en gastos de combustible

Mexicali, B.C.- El 43% del presupuesto anual de la Dirección de Bomberos se destina a gastos de combustible debido a la alta cantidad de incendios registrados en todo el municipio.

El director de Bomberos, Rubén Darío Osuna Beltrán, informó que anualmente cuentan con un presupuesto que supera los 13 millones 500 mil pesos, de los cuales más de 5 millones 500 mil pesos se utilizan en combustible para las unidades.

Explicó que esto se debe a la gran cantidad de incendios que se atienden en todo el municipio, tanto en casas habitadas como deshabitadas, además de incendios de basura en predios abandonados, siendo este último el más común de todos.

En cuanto a la inversión en refacciones, mantenimiento y reparación de las unidades de las 23 estaciones de Mexicali, Osuna Beltrán mencionó que se destinan casi 6 millones de pesos para este fin.

"No nos alcanzó, e incluso hubo una ampliación al presupuesto que ustedes hicieron bien en darnos", expresó Osuna Beltrán.

Aclaró que el recurso adicional aprobado por el Cabildo de Mexicali asciende a 3 millones de pesos, y ese dinero se encuentra invertido en reparaciones en el taller municipal.

En relación a la falta de unidades operativas en el Valle de Mexicali, explicó que cuentan con las unidades necesarias para operar; sin embargo, dos de ellas se encuentran descompuestas.

Sobre las unidades que no están funcionando, Osuna Beltrán comentó que las reparaciones no son sencillas de llevar a cabo y, en muchas ocasiones, los talleres municipales no se encargan de ellas.

"Estamos reparando una máquina con nuestros propios mecánicos, ya que son los que saben cómo arreglar las cajas de transferencia", agregó.

A pesar de que algunas máquinas que prestan servicio en el Valle de Mexicali han sufrido daños, han enviado unidades pertenecientes a estaciones de la ciudad para cubrir esa zona y reducir los tiempos de respuesta.

Necesidades

Osuna Beltrán dio a conocer que una de las principales carencias de la dirección son las llamadas "quijadas de la vida", equipos utilizados para cortar la carrocería de los vehículos y auxiliar a personas que hayan quedado atrapadas tras un accidente vehicular.

Precisó que actualmente solo cuentan con seis juegos de esta herramienta, a pesar de que en todo el municipio hay 23 estaciones, lo que no permite brindar el auxilio necesario en accidentes vehiculares.

Agregó que es importante que el próximo año se realice una inversión económica en la adquisición de más herramientas manuales para reducir las carencias de la Dirección de Bomberos.