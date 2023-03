Regresan las acciones de Fútbol Americano de OEFA y Lijufa

MEXICALI, Baja California.- Con el objetivo de buscar el campeonato, los Monaguillos del Instituto Salvatierra regresarán a los emparrillados para inaugurar la temporada de Primavera de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano (OEFA) en la categoría Juvenil.

Además, esta será la primera temporada donde OEFA se unirá con la Liga Juvenil de Fútbol Americano (Lijufa) donde los encuentros entre ambas ligas no tendrán clasificación para cada organismo.

“Agradecer a ambas ligas por hacer esta alianza entre ellos, los beneficiados sin duda alguna serán los jugadores de todo el Estado, donde habrá más juego y sobre todo se elevará el nivel de competencia”, comentó el headcoach de Monaguillos Juan Manuel Sarmiento.

Sobre el inicio de temporada en puerta, “Salva” visitará a Jaguares de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, a partir de las 13:00 horas este sábado 4 de marzo, en lo que representará el primer juego de la temporada 2023.

“Estamos ansiosos por empezar esta temporada, hay buen ánimo y casi listos para el primer juego donde nos tocará ser visitantes, no hay enemigo pequeño e iremos semana por semana para poder salir adelante”, concluyó.

EQUIPOS JUVENIL 2023

OEFA

LIJUFA

Águilas del Instituto México

Falcons de Mexicali

Monaguillos del Instituto Salvatierra Halcones

de Mexicali

Jaguares de Lázaro Cárdenas

Panteras de Tijuana

Coyotes Preparatoria Xochicalco Tijuana Tigres de Tijuana

Rangers de Rosarito

Tiburones CALP Ensenada

JORNADA 1

Monaguillos vs Jaguares

Águilas vs Panteras*

Halcones vs Jaguares*

Falcons vs Tiburones*

Coyotes vs Tigres*

*Partido Interligas entre OEFA y Lijufa.