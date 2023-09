VIDEO: Dama disfruta de un chapuzón bajo la lluvia en un estacionamiento de Miami

En medio de las intensas lluvias que asolaron el condado de Miami-Dade a raíz del huracán Idalia, una escena peculiar captó la atención de las redes sociales. Una joven, desafiando el clima adverso, decidió tomar un refrescante baño bajo la lluvia, pero eligió como escenario un lugar poco convencional: un estacionamiento.

Este curioso episodio fue registrado en video y se difundió rápidamente a través del popular perfil de Instagram "Only in Dade", donde en cuestión de horas se volvió viral, acumulando más de 60 mil "me gusta" y casi tres mil comentarios. La elección de este inusual escenario generó gran curiosidad entre los usuarios de las redes sociales.

Las imágenes muestran a la joven tumbada en el asfalto del estacionamiento mientras la lluvia la empapa por completo. Algunos internautas expresaron su preocupación por su seguridad, dado que recostarse en un estacionamiento en plena lluvia no parece la opción más segura.

Te puede interesar: TikTok: Niña se vuelve viral por “caerse de sueño” rumbo a la escuela



Además, surgió un debate acerca de la elección del lugar, ya que algunos señalaron que el estacionamiento podría contener productos químicos potencialmente dañinos, como aceites y otros residuos, que no serían ideales para un baño improvisado bajo la lluvia.

Los comentarios en las redes sociales abarcaron desde la comprensión y el respeto por la singularidad de la joven hasta las bromas y teorías extravagantes sobre sus acciones.

Este incidente no es el primero de su tipo en las últimas semanas. Previamente, se había viralizado la imagen de una mujer practicando yoga bajo la lluvia en medio de una carretera. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que el lugar en realidad no estaba en Miami-Dade, sino en Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

En las imágenes, la mujer aparecía acostada en la carretera, elegantemente vestida pero descalza, realizando una postura de yoga mientras la lluvia caía copiosamente a su alrededor.