Quiere contar historias que impactan

Para Gonzalo Peña, hacer un protagónico no sólo representa una fuerte carga en las historias que busca contar sino que quiere dejar un mensaje en el público con cada personaje.

Tal es el caso, en su nuevo papel como Marcelo Herrera en ‘Cita a ciegas’, la nueva teleserie de Televisa que estrenó la semana pasada, así lo refirió el actor en entrevista con este diario.

“La verdad que he ido poco a poco escalando, no creas que me importa mucho hacer un protagonista, yo busco hacer personajes interesantes, me gusta contar historias que lleguen a la gente y que les enseñen algo”, compartió.

En dicha historia, Gonzalo interpreta al galán perfecto que se enamora de Lucía (Sofía Garza), quien le roba el corazón a primera vista.

Lucía es una mujer de más de 30 despreocupada por su apariencia física que debe cumplir con los estándares familiares y por eso conoce a Mauricio. Sin embargo, de ahí surge la trama de la historia, cuando muestran al público que no todo debe ser perfecto.

“Creo que ese es el mensaje que está queriendo enviar esta novela, esta historia que estamos contando, hoy en día el tema de las redes sociales, uno tiene que salir perfecto.

“Eso es lo que deberíamos hacer todos, conciencia con esta historia, conocer a las personas, no sólo el físico… hay que encontrar a una persona que te motive”, concluyó.

‘Cita a ciegas’ se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas a partir de las 20:30 horas, con un elenco encabezado por Victoria Ruffo, Omar Fierro y Arturo Peniche.